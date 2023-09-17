Мошенники вымогали у белгородца деньги, угрожая опубликовать на него компромат

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, злоумышленники взломали аккаунт в одной из социальных сетей 25-летнего жителя региона. Они прочли личную переписку мужчины и скачали оттуда компрометирующие фото.
После этого стали они угрожать белгородцу их распространить и потребовали с него деньги. Испугавшись, мужчина перевёл мошенникам 88 тысяч рублей.
После произошедшего житель региона обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 («Вымогательство»).
Напомним, что 19-летний житель региона потратил 14 тысяч рублей в онлайн-играх со счета собственной сестры. Та увидела пропажу и обратилась в полицию.