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Мошенники вымогали у белгородца деньги, угрожая опубликовать на него компромат

Мошенники вымогали у белгородца деньги, угрожая опубликовать на него компромат

17 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Всего белгородец отправил злоумышленникам 88 тысяч рублей. В региональном УМВД завели уголовное дело за вымогательство.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, злоумышленники взломали аккаунт в одной из социальных сетей 25-летнего жителя региона. Они прочли личную переписку мужчины и скачали оттуда компрометирующие фото.

После этого стали они угрожать белгородцу их распространить и потребовали с него деньги. Испугавшись, мужчина перевёл мошенникам 88 тысяч рублей.

После произошедшего житель региона обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 («Вымогательство»).

Напомним, что 19-летний житель региона потратил 14 тысяч рублей в онлайн-играх со счета собственной сестры. Та увидела пропажу и обратилась в полицию.

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