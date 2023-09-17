Лёпанцы и рябчик с дымком: белгородцы попробовали блюда по старинным рецептам

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В субботу, 16 сентября, в Корочанском районе состоялся фестиваль «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК», в рамках которого белгородцы приготовили на мастер-классе 2023 сосенки — обрядовое угощение из теста. Праздник прошёл на территории города-крепости «Яблонов».
Начальник управления по туризму региона Ия Подзолкова сообщила, что на фестивале также были представлены и другие старинные рецепты из Грайворонского округа. Например, хлеб со смальцем, рябчик с дымком, лёпанцы и капустушки.
Также на территории крепости исполняли народные песни и продавали продукты и различные изделия в лавках и на выставках.
Еда — одна из основных вещей в туризме, и когда мы приезжаем в регион, то интересуемся его брендовым блюдом. Мы хотим создать брендовый продукт Белогорья. Наша цель — раскрыть традиционную кухню области и найти то блюдо, которое будет ассоциироваться у туристов с регионом.
Ия Подзолкова, начальник управления по туризму Белгородской области
Следующее подобное мероприятие планируется устроить в Старом Осколе.