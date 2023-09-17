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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В субботу белгородцы попробовали различные блюда по старинным рецептам

Лёпанцы и рябчик с дымком: белгородцы попробовали блюда по старинным рецептам

17 сентября 2023, 12:37
Фото: личная страница главы Корочанского района Николая Нестерова

В субботу белгородцы попробовали различные блюда по старинным рецептам

Народные песни, выставки и блюда по старинным рецептам ждали белгородцев в субботу на фестивале «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК». О состоявшемся мероприятии рассказала начальник управления по туризму Ия Подзолкова.

В субботу, 16 сентября, в Корочанском районе состоялся фестиваль «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК», в рамках которого белгородцы приготовили на мастер-классе 2023 сосенки — обрядовое угощение из теста. Праздник прошёл на территории города-крепости «Яблонов».

Начальник управления по туризму региона Ия Подзолкова сообщила, что на фестивале также были представлены и другие старинные рецепты из Грайворонского округа. Например, хлеб со смальцем, рябчик с дымком, лёпанцы и капустушки.

Также на территории крепости исполняли народные песни и продавали продукты и различные изделия в лавках и на выставках.

Еда — одна из основных вещей в туризме, и когда мы приезжаем в регион, то интересуемся его брендовым блюдом. Мы хотим создать брендовый продукт Белогорья. Наша цель — раскрыть традиционную кухню области и найти то блюдо, которое будет ассоциироваться у туристов с регионом.
Ия Подзолкова, начальник управления по туризму Белгородской области

Следующее подобное мероприятие планируется устроить в Старом Осколе.

Фото: группа «Туризм и достояние Корочанского района»
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#Белгородская область#Культура#Фестиваль#Мастер-классы#Грайворонский горокруг#Рецепты#Александра Склярова#Ия Подзолкова
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