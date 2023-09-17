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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 17:28

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Итоги выборов, обрушение шахты и дорогой бензин: конец недели в Белгородской области

Итоги выборов, обрушение шахты и дорогой бензин: конец недели в Белгородской области

17 сентября 2023, 15:49
Фото: 1MI
Прошедшая неделя была богата на события. За семь дней белгородцы смогли узнать имя нового министра ЖКХ, итоги выборов, цены на подорожавший бензин и о судьбе шахтёров на ЯГОКе, где случился обвал. Подробнее — в материале.

Итоги выборов

В течение трёх дней в Белгородской области проходило голосование, результаты которого были опубликованы 11 сентября.

По итогам голосования в горсовет Белгорода лидировала партия «Единая Россия». Согласно предварительным данным на утро 11 сентября, за данную партию проголосовали 38 322 избирателя, что составляет 54,2% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с результатом в 11,56%, что составляет 8171 голос. Третье место заняла ЛДПР, за которую проголосовали 7600 человек, что составляет 10,75% избирателей.

Стали известны имена 27 депутатов, которые войдут в городской совет Белгорода седьмого созыва по одномандатным округам. В их числе оказались бывший председатель шестого созыва Вадим Радченко, директор школы №42 Николай Бутов и гендиректор ООО «Белгородский кинопоказ» Денис Загребайлов.

Проводили в минувшие выходные и довыборы депутата в Белгородскую областную думу. В этом случае выигрывает Жанна Чефранова: главврач областной больницы набрала 24 142 голоса.

В целом же выборы в Белгородской области прошли весело и задорно. За три дня голосования на различных участках было разное: где-то семья представила концерт с танцами и гармошкой, а где-то 84-летняя белгородка села на шпагат. В некоторых случаях на выборы сразу после ЗАГСа отправились молодожёны — видимо, выполнение долга гражданского перед супружеским показалось им хорошей идеей.

Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода
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Новый министр ЖКХ: теперь официально

На последнем оперативном совещании 11 сентября было объявлено о назначении Сергея Довгалюка заместителем губернатора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он будет отвечать за подготовку резервных генераций, транспорта, механизмов и персонала предприятий в холодное время года.

Человек имеет большой профессиональный опыт работы в больших компаниях, но более важно — опыт работы в органах государственной власти в должности заместителя губернатора. Имеет большой опыт работы в зоне СВО.
Вячеслав Гладков

Ранее в июле должность заместителя губернатора по ЖКХ покинул Константин Полежаев, а позже его арестовали силовики. Чиновника и экс-мэра Белгорода подозревают в получении крупной взятки.

Гладков представил нового заместителя по ЖКХ Белгородской области
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Подорожание бензина

Росстат опубликовал данные о стоимости литра бензина в российских регионах. Так, в среднем литр бензина в регионе стоил 55,71 рубля по состоянию на 11 сентября. АИ-92 вырос в цене до 51,13 рубля за литр. АИ-95 в регионе стоил 55,57 рубля, а АИ-98 — 66,33 рубля. Выросла и стоимость дизельного топлива — с 59,38 рубля до 60,24 рубля за литр.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о нехватке бензина и заявил, что запасов хватает на12 дней. Глава региона отметил, что пока не ухудшение ситуации не предвидится, однако в случае чего власти возьмут ситуацю на контроль.

Но позже замгубернатора Дмитрий Гладский всё же подтвердил незначительные проблемы на белгородских АЗС. Вызваны они были большим спросом: по словам Гладского, в регионе имеется достаточный запас бензина на неделю и дизельного топлива на две недели.

Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде
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Обрушение на шахте ЯГОКа

15 сентября произошло обрушение на шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области. Эту информацию изначально сообщили в Telegram-каналах. По их данным, была потеряна связь с четырьмя рабочими.

За комментарием Бел.Ру обратилось в пресс-службу комбината. Нам заявили, что в результате обрушения бетона на выработке никто не пострадал. На момент нашего звонка работа предприятия уже шла в обычном режиме.

Позже стало известно, что прокуратура Белгородской области проведёт проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.

На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение
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Белая крошка и испорченный воздух

На днях машины в Белгороде вновь покрылись странным белым налётом. Такое уже случалось раньше, и многие пытались найти этому неприятному явлению объяснение: потенциальными виноватыми были и цементный завод, и вулкан на Камчатке, и пыльца растений, и пожарища в зоне СВО.

Журналист Бел.Ру проверил местность рядом с цемзаводом и убедился, что многие объекты там действительно покрыты пылью, особенно видно это на автомобилях. Разумеется, налётом покрыты далеко не все из них. Да и определить, связан ли он с работой цемзавода, на взгляд невозможно. Здесь необходима специальная экспертиза, которая установит природу происхождения пыли в Белгороде.

Редакция направила запросы в отделения Роспотребнадзора и Ростехнадзора Белгородской области с попыткой узнать, проверялся ли выпавший налёт и кто мог его оставить.

Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
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