Итоги выборов, обрушение шахты и дорогой бензин: конец недели в Белгородской области

Журналист Бел.Ру проверил местность рядом с цемзаводом и убедился, что многие объекты там действительно покрыты пылью, особенно видно это на автомобилях. Разумеется, налётом покрыты далеко не все из них. Да и определить, связан ли он с работой цемзавода, на взгляд невозможно. Здесь необходима специальная экспертиза, которая установит природу происхождения пыли в Белгороде.