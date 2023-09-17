Химическая атака, белгородский перевал на Кавказе и обстрелы: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Подозрительные следы белгородцы заметили на небе в пятницу, 15 сентября. Одна из жительниц региона написала об этом в комментариях губернатора Вячеслава Гладков.
Она сообщила, что над посёлком в Ровеньском районе пролетел самолёт, однако его следы долго оставались на небе и со временем стали только шире. Это, по словам женщины, свидетельствует о распылении химически опасных веществ над регионом. Она попросила взять пробы воздуха, почвы и воды.
На обращение женщины ответил региональный оперштаб. Они сообщили, что никакой химической атаки на область не проводилось, а на территории Ровеньского района всё спокойно.
Девять студентов педагогического института НИУ БелГУ за 11 дней прошли маршрут третьей категории сложности в районе хребта Абишира-Ахуба в республике Карачаево-Черкессия. Ребята стали первопроходцами и дали перевалу имя — Белгородских спортсменов.
За это время студенты прошли 145 км по горной местности на высоте 3200-3400 метров над уровнем моря и покорили две вершины высотой более 3200 метров.
Белгородская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины.
В воскресенье, 17 сентября, ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Пострадавших в результате атаки нет, однако повреждения зафиксировали в двух частных домах: выбиты окна, посечён забор. Также было нарушено электроснабжение одного из домов и разрушен гараж.
Днём под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского округа. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения. По данным главы региона, разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы.