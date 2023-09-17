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Фотография белгородских студентов на перевале

Химическая атака, белгородский перевал на Кавказе и обстрелы: итоги воскресенья

17 сентября 2023, 15:30
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Фотография белгородских студентов на перевале
Белгородцы боятся слухов о химической атаке на регион, пока белгородские студенты становятся первопроходцами, а ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Итоги 17 сентября — в материале Бел.Ру.

Очередной фейк

Подозрительные следы белгородцы заметили на небе в пятницу, 15 сентября. Одна из жительниц региона написала об этом в комментариях губернатора Вячеслава Гладков.

Она сообщила, что над посёлком в Ровеньском районе пролетел самолёт, однако его следы долго оставались на небе и со временем стали только шире. Это, по словам женщины, свидетельствует о распылении химически опасных веществ над регионом. Она попросила взять пробы воздуха, почвы и воды.

На обращение женщины ответил региональный оперштаб. Они сообщили, что никакой химической атаки на область не проводилось, а на территории Ровеньского района всё спокойно.

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Белгородцы открыли перевал в горах Западного Кавказа

Девять студентов педагогического института НИУ БелГУ за 11 дней прошли маршрут третьей категории сложности в районе хребта Абишира-Ахуба в республике Карачаево-Черкессия. Ребята стали первопроходцами и дали перевалу имя — Белгородских спортсменов.

За это время студенты прошли 145 км по горной местности на высоте 3200-3400 метров над уровнем моря и покорили две вершины высотой более 3200 метров.

Белгородские студенты открыли перевал в горах Западного Кавказа
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Атака ВСУ на регион

Белгородская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины.

В воскресенье, 17 сентября, ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Пострадавших в результате атаки нет, однако повреждения зафиксировали в двух частных домах: выбиты окна, посечён забор. Также было нарушено электроснабжение одного из домов и разрушен гараж.

Днём под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского округа. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения. По данным главы региона, разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы.

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
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