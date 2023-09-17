Химическая атака, белгородский перевал на Кавказе и обстрелы: итоги воскресенья

Она сообщила, что над посёлком в Ровеньском районе пролетел самолёт, однако его следы долго оставались на небе и со временем стали только шире. Это, по словам женщины, свидетельствует о распылении химически опасных веществ над регионом. Она попросила взять пробы воздуха, почвы и воды.