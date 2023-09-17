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Два частных дома получили повреждения при обстреле белгородского села

Два частных дома получили повреждения при обстреле белгородского села

17 сентября 2023, 07:33
Фото: 1MI
За утро село Старый Хутор в Валуйском округе дважды попало под обстрел. По данным губернатора, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 17 сентября, дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор в Валуйском городском округе. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, повреждения зафиксировали в двух частных домах. Пострадавших в результате атаки нет.

После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечён забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что за вчерашний день под обстрел попал город Шебекино. Осколочные ранения получил местный житель, однако госпитализация не потребовалась. Повреждения зафиксировали в складском цеху промышленного предприятия, в трёх машинах, двух фурах и газели.

Также дрон-камикадзе атаковал село Долгое в Валуйском округе. Пострадавших нет, но повреждения получила водонапорная башня.

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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