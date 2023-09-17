Что взорвалось в небе над Белгородскими районом?

Напомним, ранее в воскресение снаряд взорвался на территории промышленного предприятия за пределами жилой застройки Шебекино. По ошибке в самом городе сработала сирена, оповещающая об обстреле. Пострадавших нет. Последствия на предприятии будут изучать завтра.