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Posted Сегодня, 18:39

Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Что взорвалось в небе над Белгородскими районом?

Что взорвалось в небе над Белгородскими районом?

17 сентября 2023, 18:39
Фото: Bel.ru
Вечером воскресенья ВСУ снова атаковали Белгородскую область беспилотником, сообщили в Министерстве обороны.

17 сентября в 20:30 в небе над Белгородом раздались звуки взрывов. Позже выяснилось, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа.

Вячеслав Гладков дополнительно сообщил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы установят последствия на земле.

Напомним, ранее в воскресение снаряд взорвался на территории промышленного предприятия за пределами жилой застройки Шебекино. По ошибке в самом городе сработала сирена, оповещающая об обстреле. Пострадавших нет. Последствия на предприятии будут изучать завтра.

В Шебекино по ошибке включили сирену: обстрела города не было
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#Евгений Грицков#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
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