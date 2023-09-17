Что взорвалось в небе над Белгородскими районом?

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
17 сентября в 20:30 в небе над Белгородом раздались звуки взрывов. Позже выяснилось, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа.
Вячеслав Гладков дополнительно сообщил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы установят последствия на земле.
Напомним, ранее в воскресение снаряд взорвался на территории промышленного предприятия за пределами жилой застройки Шебекино. По ошибке в самом городе сработала сирена, оповещающая об обстреле. Пострадавших нет. Последствия на предприятии будут изучать завтра.