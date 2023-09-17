Белгородцев разбудили ночные взрывы. Что произошло?

Posted Вчера, 21:51
Published Вчера, 21:51
Modified Вчера, 21:53
Updated Вчера, 21:53
17 сентября жителей Белгорода разбудили взрывы. Громко в городе было после полуночи. Ряд источников сообщает, что грохот связан с работой Вооружённых сил РФ. Однако официальных комментариев по ситуации не было.
В то же время ТАСС со ссылкой на украинские СМИ пишет, что в Харькове и области прозвучала серия взрывов. Воздушная тревога объявлена в трёх областях, в том числе Харьковской.
В регионе минувшим вечером было неспокойно. ВСУ 16 сентября атаковали с помощью дрона-камикадзе село Долгое в Валуйском горокруге. Повреждена водонапорная башня.
Спустя время под обстрел попал город Шебекино. Пострадал мужчина — у него осколочные ранения. Разрушения есть на территории промышленного предприятия — повреждены складской цех и три машины.