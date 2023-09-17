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Posted Вчера, 21:51

Published Вчера, 21:51

Modified Вчера, 21:53

Updated Вчера, 21:53

Взрывы в Белгороде

Белгородцев разбудили ночные взрывы. Что произошло?

16 сентября 2023, 21:51
Фото: Midjourney
Взрывы в Белгороде

В небе над Белгородом раздались взрывы

Грохот в небе раздался ночью 17 сентября. В то же время СМИ сообщают о взрывах в Харькове.

17 сентября жителей Белгорода разбудили взрывы. Громко в городе было после полуночи. Ряд источников сообщает, что грохот связан с работой Вооружённых сил РФ. Однако официальных комментариев по ситуации не было.

В то же время ТАСС со ссылкой на украинские СМИ пишет, что в Харькове и области прозвучала серия взрывов. Воздушная тревога объявлена в трёх областях, в том числе Харьковской.

В регионе минувшим вечером было неспокойно. ВСУ 16 сентября атаковали с помощью дрона-камикадзе село Долгое в Валуйском горокруге. Повреждена водонапорная башня.

Спустя время под обстрел попал город Шебекино. Пострадал мужчина — у него осколочные ранения. Разрушения есть на территории промышленного предприятия — повреждены складской цех и три машины.

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения
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