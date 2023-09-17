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19 сертификатов на покупку в мебельном магазине приобретёт Белгорблагоустройство

19 сертификатов на покупку в мебельном магазине приобретёт Белгорблагоустройство

17 сентября 2023, 12:00
Фото: 1MI
В БГБ просят доставить 19 сертификатов на суммы: 50 000, 30 000, 20 000, 15 000, 10 000 и 7 000 рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку подарочных сертификатов. Заказчик — им выступило Белгорблагоустройство — готов выделить на услугу 437 тысяч рублей.

Заказчик просит поставщика привезти 19 подарочных сертификатов на шесть сумм:

  1. Три сертификата на 50 000 рублей;
  2. Три сертификата на 30 000 рублей;
  3. Пять сертификатов на 20 000 рублей;
  4. Четыре сертификата на 15 000 рублей;
  5. Три сертификата на 10 000 рублей;
  6. Один сертификат на 7 000 рублей.

Как следует из документов, сертификаты позволят получателю приобрести товары для дома в одном из магазинов Белгорода. На каждом будут написаны номинальная стоимость, срок действия и адрес магазина. Действовать подарочный сертификат будет год с момента получения.

Подарочные сертификаты должны быть пластиковыми и эстетично оформленными.

Заявки принимают до 25 сентября, а 27 сентября заказчик выберет исполнителя. Привезти сертификаты заказчику необходимо в течение трёх дней после заключения контракта.

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#Подарочные сертификаты#Сертификаты#Белгород#Госзакупка#Александра Склярова
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