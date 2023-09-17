19 сертификатов на покупку в мебельном магазине приобретёт Белгорблагоустройство

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На сайте госзакупок появилась заявка на поставку подарочных сертификатов. Заказчик — им выступило Белгорблагоустройство — готов выделить на услугу 437 тысяч рублей.
Заказчик просит поставщика привезти 19 подарочных сертификатов на шесть сумм:
Как следует из документов, сертификаты позволят получателю приобрести товары для дома в одном из магазинов Белгорода. На каждом будут написаны номинальная стоимость, срок действия и адрес магазина. Действовать подарочный сертификат будет год с момента получения.
Подарочные сертификаты должны быть пластиковыми и эстетично оформленными.
Заявки принимают до 25 сентября, а 27 сентября заказчик выберет исполнителя. Привезти сертификаты заказчику необходимо в течение трёх дней после заключения контракта.