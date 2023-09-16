Ёж за 7500: в белгородском магазине стали продавать противотанковые заграждения

Местные предприниматели доказали, что был бы спрос, а уж предложение найдётся. В прифронтовом Белгороде приобрести противотанковое заграждение можно за 7500 рублей. Причём на ценнике указано, что имея карту магазина, можно сэкономить 300 рублей и купить ежа за 7200.