Ёж за 7500: в белгородском магазине стали продавать противотанковые заграждения

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Белгородцы прислали изданию Go31 фото противотанковых ежей. Что здесь удивительно? Лишь то, что продаёт их один из строительных магазинов областного центра.
Местные предприниматели доказали, что был бы спрос, а уж предложение найдётся. В прифронтовом Белгороде приобрести противотанковое заграждение можно за 7500 рублей. Причём на ценнике указано, что имея карту магазина, можно сэкономить 300 рублей и купить ежа за 7200.
Решился ли кто-то на такую необычную покупку, неизвестно. Но ассортимент белгородских магазинов не перестаёт удивлять.