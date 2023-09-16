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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Белгородцы заметили противотанковых ежей в ассортименте строительного магазина

Ёж за 7500: в белгородском магазине стали продавать противотанковые заграждения

16 сентября 2023, 12:35
Фото: нейросеть

Белгородцы заметили противотанковых ежей в ассортименте строительного магазина

Точка продаж предлагает белгородцам купить противотанкового ежа за 7500, а если с картой магазина, то на 300 рублей дешевле. На ситуацию обратили внимание журналисты Go31.

Белгородцы прислали изданию Go31 фото противотанковых ежей. Что здесь удивительно? Лишь то, что продаёт их один из строительных магазинов областного центра.

Местные предприниматели доказали, что был бы спрос, а уж предложение найдётся. В прифронтовом Белгороде приобрести противотанковое заграждение можно за 7500 рублей. Причём на ценнике указано, что имея карту магазина, можно сэкономить 300 рублей и купить ежа за 7200.

Решился ли кто-то на такую необычную покупку, неизвестно. Но ассортимент белгородских магазинов не перестаёт удивлять.

противотанковый ёжпротивотанковый ёж
противотанковый ёж
Фото: Go31.ru
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Татьяна Алексютина#Предприниматели#Белгород#Приграничье#СВО#Противотанковые ежи#Строительный магазин
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