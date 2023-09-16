ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения

Мужчина пострадал при обстреле Шебекино

У пострадавшего — лёгкие осколочные ранения. Помимо этого, разрушения есть на одном из промышленных предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это как минимум второе происшествие в регионе за вечер.