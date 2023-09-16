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Мужчина пострадал при обстреле Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения

16 сентября 2023, 20:26
Фото: 1MI

Мужчина пострадал при обстреле Шебекино

У пострадавшего — лёгкие осколочные ранения. Помимо этого, разрушения есть на одном из промышленных предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это как минимум второе происшествие в регионе за вечер.
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Обстрел

Вечером 16 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Есть пострадавший и разрушения.

Лёгкие осколочные ранения получил мужчина. Раны обработали на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Разрушения есть на одном из промышленных предприятий. Повреждения зафиксировали на территории складского цеха. Помимо этого, осколками снарядов посекло три автомобиля — две фуры и «Газель».

Это как минимум второе происшествие в регионе за вечер. Ранее ВСУ атаковали село Долгое в Валуйском горокруге с помощью дрона-камикадзе. Повреждения получила водонапорная башня. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

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