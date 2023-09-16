ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Вечером 16 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Есть пострадавший и разрушения.
Лёгкие осколочные ранения получил мужчина. Раны обработали на месте, госпитализация ему не потребовалась.
Разрушения есть на одном из промышленных предприятий. Повреждения зафиксировали на территории складского цеха. Помимо этого, осколками снарядов посекло три автомобиля — две фуры и «Газель».
Это как минимум второе происшествие в регионе за вечер. Ранее ВСУ атаковали село Долгое в Валуйском горокруге с помощью дрона-камикадзе. Повреждения получила водонапорная башня. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.