В белгородских автобусах ещё одного маршрута заработала система «вход/выход»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Для оплаты проезда на автобусе № 130А пассажирам нужно прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. В противном случае с банковской карты спишется полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.
Когда пассажир прикладывает карту при входе, на экране покажется надпись: «Проезд разрешён». Платёж зарезервируется. Когда карту приложат при выходе, регистрируется остановка высадки и спишется сумма по маршруту.
Такая система работает на 37 пригородных маршрутах, уточняют в правительстве.