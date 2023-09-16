В белгородских автобусах ещё одного маршрута заработала система «вход/выход»

В белгородских автобусах № 130А заработала система «вход/выход»

Прикладывать карту при входе в транспорт и при выходе теперь нужно во всех автобусах, следующих по маршруту ж/д вокзал — Северный-35 — ул. Воинской Славы, сообщили в правительстве региона.

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