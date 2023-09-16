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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В белгородских автобусах № 130А заработала система «вход/выход»

В белгородских автобусах ещё одного маршрута заработала система «вход/выход»

16 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI

В белгородских автобусах № 130А заработала система «вход/выход»

Прикладывать карту при входе в транспорт и при выходе теперь нужно во всех автобусах, следующих по маршруту ж/д вокзал — Северный-35 — ул. Воинской Славы, сообщили в правительстве региона.

Для оплаты проезда на автобусе № 130А пассажирам нужно прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. В противном случае с банковской карты спишется полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Когда пассажир прикладывает карту при входе, на экране покажется надпись: «Проезд разрешён». Платёж зарезервируется. Когда карту приложат при выходе, регистрируется остановка высадки и спишется сумма по маршруту.

Такая система работает на 37 пригородных маршрутах, уточняют в правительстве.

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#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Татьяна Алексютина#Проезд#Белгород#Вход-выход#Система оплаты
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