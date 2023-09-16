Гладков: раненые бойцы СВО занимаются в новом Центре адаптивной физкультуры «Вершина»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
15 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде при поддержке Паралимпийского комитета России открыли Центр для занятий адаптивной физкультурой и спортом «Вершина». Мероприятие провёл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Прямо в день открытия в Центре общей площадью более 4 тысяч квадратных метров стартовал второй инклюзивный детско-юношеский фестиваль адаптивных видов спорта. На мероприятие съехались 250 спортсменов и тренеров.
В «Вершине» могут одновременно заниматься более 135 человек, а занятий здесь предостаточно: есть залы для настольного тенниса, волейбола, тренажерный и для силовых видов спорта. Всего здесь будут проходить занятия по 13 спортивным дисциплинам, а рядом расположился спортивный стадион с беговыми и легкоатлетическими дорожками. Центр полностью адаптирован для людей, имеющих инвалидность. Для удобства спортсменов с ОВЗ «Вершине» передали ключи от современного автобуса.
Решение о создании этого центра принималось в 2020 году, когда я увидел статистику по количеству людей с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом в нашем регионе и прославляют нашу страну на спортивных аренах мира. Я безгранично рад, что, несмотря на все сложности, нам удалось сделать этот объект таким, каким он получился. Здесь созданы все условия для развития Паралимпийского и Сурдлимпийского направлений, а также движения Специальной Олимпиады России.
Вячеслав Гладков
В новом Центре адаптивной физкультуры уже занимаются белгородские бойцы, которые вернулись со спецоперации на Украине с тяжелыми ранениями. По словам главы региона, здесь созданы лучшие условия для реабилитации ветеранов СВО.