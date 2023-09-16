Гладков: раненые бойцы СВО занимаются в новом Центре адаптивной физкультуры «Вершина»

В «Вершине» могут одновременно заниматься более 135 человек, а занятий здесь предостаточно: есть залы для настольного тенниса, волейбола, тренажерный и для силовых видов спорта. Всего здесь будут проходить занятия по 13 спортивным дисциплинам, а рядом расположился спортивный стадион с беговыми и легкоатлетическими дорожками. Центр полностью адаптирован для людей, имеющих инвалидность. Для удобства спортсменов с ОВЗ «Вершине» передали ключи от современного автобуса.