Дорогие ежи, Шебекино в Каппадокии и жизнь без горячей воды: как прошла эта суббота

Да, именно так назвал своё утро в Каппадокии житель Шебекино, который добрался на велосипеде до Турции. Было всё: и приключения, и завораживающие красоты. Но мужчина не забыл привезти частичку родины в чужую страну. Как и какая часть Шебекино оказалась в Каппадокии, читайте на Бел.Ру.