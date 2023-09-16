Дорогие ежи, Шебекино в Каппадокии и жизнь без горячей воды: как прошла эта суббота

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:35
В белгородском строительном магазине появился необычный товар — противотанковые ежи. Кто-то решил, что раз Белгород — город приграничный, то уместно было бы предложить покупателям подобную вещь. О ценах на ежей и подробности этой истории — в материале Бел.Ру.
Да, именно так назвал своё утро в Каппадокии житель Шебекино, который добрался на велосипеде до Турции. Было всё: и приключения, и завораживающие красоты. Но мужчина не забыл привезти частичку родины в чужую страну. Как и какая часть Шебекино оказалась в Каппадокии, читайте на Бел.Ру.
Так предлагают белгородские власти жить людям на Свято-Троицком бульваре. Дом белгородцев горел, потом ремонтировался, был без воды. Обещали всё уладить к 10 сентября, но не вышло. Удобства у жителей дома №15 появятся не ранее 29 сентября, а скорее, ждать их в сентябре и вовсе не стоит.