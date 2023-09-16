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Каппадокия

Дорогие ежи, Шебекино в Каппадокии и жизнь без горячей воды: как прошла эта суббота

16 сентября 2023, 15:35
Фото: volkov.travel в Telegram
Каппадокия
Необычный товар появился на полках белгородских магазинов, пока шебекинец вёз частичку России в Турцию, а жители элитного дома узнали нерадостные вести.

Не колет, не кусает, но встретить было бы неприятно

В белгородском строительном магазине появился необычный товар — противотанковые ежи. Кто-то решил, что раз Белгород — город приграничный, то уместно было бы предложить покупателям подобную вещь. О ценах на ежей и подробности этой истории — в материале Бел.Ру.

Ёж за 7500: в белгородском магазине стали продавать противотанковые заграждения
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Самое шикарное утро в жизни

Да, именно так назвал своё утро в Каппадокии житель Шебекино, который добрался на велосипеде до Турции. Было всё: и приключения, и завораживающие красоты. Но мужчина не забыл привезти частичку родины в чужую страну. Как и какая часть Шебекино оказалась в Каппадокии, читайте на Бел.Ру.

Элитно, в центре, но без воды

Так предлагают белгородские власти жить людям на Свято-Троицком бульваре. Дом белгородцев горел, потом ремонтировался, был без воды. Обещали всё уладить к 10 сентября, но не вышло. Удобства у жителей дома №15 появятся не ранее 29 сентября, а скорее, ждать их в сентябре и вовсе не стоит.

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#Общество#Белгородская область#Горячая вода#Турция#Новости Белгорода#Воздушные шары#Татьяна Алексютина#СВО#Каппадокия#Противотанковые ежи#Строительный магазин
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