Четыре белгородских муниципалитета попали под обстрел ВСУ: обошлось без разрушений

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Как и каждый день, 16 сентября губернатор Белгородской области опубликовал информацию о нанесённых ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки.
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В Белгородском районе БПЛА атаковал село Щетиновка, сбросив два осколочных боеприпаса. Пострадавших нет, как и разрушений. В тот же день беспилотник сбили в посёлке Разумное.
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По селу Борки Валуйского горокруга 15 сентября противник бил 11 артиллерийскими снарядами. По сёлам Долгое и Кукуевка прилетели один и два артснаряда соответственно. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
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Удалось избежать разрушений и пострадавших и при атаке на село Теребрено Краснояружского района. По населённому пункту четыре раза ударили из артиллерии.
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В Шебекинском горокруге была следующая ситуация: в селе Новая Таволжанка с вражеского беспилотника сбросили два взрывных устройства, один БПЛА удалось сбить. По селу Терезовка и хутору Панков выпустили по 4 снаряда из миномётов. Никто не пострадал, разрушений также нет.