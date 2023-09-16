Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

ВСу за сутки атаковали белгородские населённые пункты 28 раз

Четыре белгородских муниципалитета попали под обстрел ВСУ: обошлось без разрушений

16 сентября 2023, 14:21
Фото: 1MI

ВСу за сутки атаковали белгородские населённые пункты 28 раз

Украинские военные запустили три БПЛА на территорию региона и выпустили 22 снаряда, сообщил губернатор Белгородской области. Никто не пострадал.
Сюжет
Обстрел

Как и каждый день, 16 сентября губернатор Белгородской области опубликовал информацию о нанесённых ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки.

В Белгородском районе БПЛА атаковал село Щетиновка, сбросив два осколочных боеприпаса. Пострадавших нет, как и разрушений. В тот же день беспилотник сбили в посёлке Разумное.

По селу Борки Валуйского горокруга 15 сентября противник бил 11 артиллерийскими снарядами. По сёлам Долгое и Кукуевка прилетели один и два артснаряда соответственно. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Удалось избежать разрушений и пострадавших и при атаке на село Теребрено Краснояружского района. По населённому пункту четыре раза ударили из артиллерии.

В Шебекинском горокруге была следующая ситуация: в селе Новая Таволжанка с вражеского беспилотника сбросили два взрывных устройства, один БПЛА удалось сбить. По селу Терезовка и хутору Панков выпустили по 4 снаряда из миномётов. Никто не пострадал, разрушений также нет.

Читайте также:
«Вставьте хотя бы окна, на улице холодно»: дом в Уразово дважды попал под обстрел ВСУИз артиллерии, гранатомёта, дронов: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской областиВСУ обстреляли район спиртзавода: смертельно ранен водитель погрузчикаБелгородская область получила от ВСУ около 140 ударов за день, есть разрушения
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Татьяна Алексютина#Обстрел#Спецоперация#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Ёж за 7500: в белгородском магазине стали продавать противотанковые заграждения
Сегодня, 12:35
Белгородцы из элитного дома в центре Белгорода не получат горячую воду в сентябре
Сегодня, 10:02
Погрануправление ФСБ уничтожило вражеский квадрокоптер в Белгородском районе
Сегодня, 13:31
Белгородка пожаловалась на неработающие станции зарядки для электрокаров
Сегодня, 08:24
Минобороны РФ: российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 11:06
Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров
Сегодня, 10:52