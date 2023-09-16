Белгородцы из элитного дома в центре Белгорода не получат горячую воду в сентябре

Городские власти обещали, что 10 сентября в доме №15 на Свято-Троицком бульваре появится горячая вода, которой нет уже три месяца. Жители стали писать жалобы в соцсетях, так как обещанного не произошло. 15 сентября замглавы администрации Белгорода Александр Лоскутов сообщил сроки, ранее которых ждать горячей воды не стоит.