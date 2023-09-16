Белгородцы из элитного дома в центре Белгорода не получат горячую воду в сентябре

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Городские власти обещали, что 10 сентября в доме №15 на Свято-Троицком бульваре появится горячая вода, которой нет уже три месяца. Жители стали писать жалобы в соцсетях, так как обещанного не произошло. 15 сентября замглавы администрации Белгорода Александр Лоскутов сообщил сроки, ранее которых ждать горячей воды не стоит.
Чиновник провёл очередное совещание по проблеме восстановления последствий пожара в доме №15 на Свято-Троицком бульваре, на котором присутствовали поставщики газового оборудования, специалисты по восстановлению энергоснабжения, пожарной сигнализации, котельного оборудования, представитель собственников. Оказалось, ремонт купола крышной котельной выполнили в срок — 11 сентября. Однако возникли проблемы с поставкой газового клапана для котельной, который нужен для запуска горячей воды.
Поставку от производителя из Саратова ожидаем 29 сентября. После монтажа газового оборудования горячая вода появится в кранах жильцов.
Александр Лоскутов
Также на встрече поднимали вопрос финансирования. Порядка 8% профинансируют за счёт средств капитального ремонта ТСЖ, а оставшаяся сумма — из других источников.