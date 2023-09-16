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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:10

многоэтажка на Свято-Троицком

Белгородцы из элитного дома в центре Белгорода не получат горячую воду в сентябре

16 сентября 2023, 10:02
Фото: Мэр Белгорода в Telegram
многоэтажка на Свято-Троицком

Заммэра Белгорода назвал сроки подачи горячей воды жителям элитной многоэтажки

Возникли сложности с поставкой газового клапана для котельной в доме на Свято-Троицком бульваре, сообщил Александр Лоскутов. 29 сентября ожидается оборудование из Саратова. До этого момента горячей воды в горевшей в июне многоэтажке не будет.
Сюжет
Пожар

Городские власти обещали, что 10 сентября в доме №15 на Свято-Троицком бульваре появится горячая вода, которой нет уже три месяца. Жители стали писать жалобы в соцсетях, так как обещанного не произошло. 15 сентября замглавы администрации Белгорода Александр Лоскутов сообщил сроки, ранее которых ждать горячей воды не стоит.

Чиновник провёл очередное совещание по проблеме восстановления последствий пожара в доме №15 на Свято-Троицком бульваре, на котором присутствовали поставщики газового оборудования, специалисты по восстановлению энергоснабжения, пожарной сигнализации, котельного оборудования, представитель собственников. Оказалось, ремонт купола крышной котельной выполнили в срок — 11 сентября. Однако возникли проблемы с поставкой газового клапана для котельной, который нужен для запуска горячей воды.

Поставку от производителя из Саратова ожидаем 29 сентября. После монтажа газового оборудования горячая вода появится в кранах жильцов.
Александр Лоскутов

Также на встрече поднимали вопрос финансирования. Порядка 8% профинансируют за счёт средств капитального ремонта ТСЖ, а оставшаяся сумма — из других источников.

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#Пожар#Горячая вода#Новости Белгорода#Татьяна Алексютина#Котельная#Белгород#Свято-троицкий бульвар#Купол#Александр Лоскутов#Элитный дом
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