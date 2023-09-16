Белгородка пожаловалась на неработающие станции зарядки для электрокаров

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Белгородка Зинаида оставила жалобу на странице главы региона. Женщина уверяет, что электростанций для зарядки по Белгороду и области мало. Часть имеющихся же станций не работает.
В центре города нет вообще. В «РИО» и «Весте» периодически не работает или через программу не зарядить. В Строителе вообще выключена.
Зинаида Задесенец, жительница Белгородской области
Белгородка попросила рассмотреть эту проблему и внести в реестр расширения зарядных станций для электрокаров. Пока её просьба осталась без ответа — никто из чиновников не отреагировал.
На 2021 год в Белгородской области 339 электрокаров и 21 электрозаправочная станция. Тогда Бел.Ру заявляли, что власти искали инвестора для обустройства дополнительных электрозарядных станций.