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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

электрокар

Белгородка пожаловалась на неработающие станции зарядки для электрокаров

16 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
электрокар

У белгородских владельцев электрокаров возникли проблемы со станциями зарядки

В центер Белгорода зарядить электрокар негде, отметила жительница региона. А электрозарядные станции около «РИО» и «Весты» работают с перебоями.

Белгородка Зинаида оставила жалобу на странице главы региона. Женщина уверяет, что электростанций для зарядки по Белгороду и области мало. Часть имеющихся же станций не работает.

В центре города нет вообще. В «РИО» и «Весте» периодически не работает или через программу не зарядить. В Строителе вообще выключена.
Зинаида Задесенец, жительница Белгородской области

Белгородка попросила рассмотреть эту проблему и внести в реестр расширения зарядных станций для электрокаров. Пока её просьба осталась без ответа — никто из чиновников не отреагировал.

На 2021 год в Белгородской области 339 электрокаров и 21 электрозаправочная станция. Тогда Бел.Ру заявляли, что власти искали инвестора для обустройства дополнительных электрозарядных станций.

#Белгородская область#Строитель#Новости Белгорода#Татьяна Алексютина#Чиновники#Жалоба#Белгород#Электрокар#Электростанции
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