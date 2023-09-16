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Каппадокия

Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров

16 сентября 2023, 10:52
Фото: volkov.travel в Telegram
Каппадокия

Белгородец приехал на велосипеде в Каппадокию и привёз частичку Шебекино

Подобие автомобильного номера с обозначением 31 региона и надписью «Шебекино» в Турцию привёз Сергей Волков, который уехал на велосипеде от обстрелов.

Мы уже писали о Сергее Волкове из Шебекино, который после начала обстрелов белгородского приграничья отправился в путешествие на велосипеде. Мужчина уже добрался до Каппадокии — регион в Турции, славящийся массовыми круглогодичными полётами на аэростатах.

Шебекинец опубликовал яркие фотографии в своём Telegram-канале, заявив, что сбылась его мечта. Интересно, что на одном фото десятки разноцветных воздушных шаров стали лишь фоном для привезённой сюда частички Белгородской области — подобия автомобильного номера с обозначением 31 региона и надписью «Шебекино».

Фото: volkov.travel в Telegram

«Это эпично! Самое шикарное утро в моей жизни. Вот теперь точно моя мечта сбылась. Желаю всем вам, чтобы и ваши мечты превращались в реальность», — подписал фотоснимки Сергей.

Напомним, Волков отправился на велосипеде в Стамбул через Грузию всего с 27 тысячами рублей в кармане. Своими приключениями, эффектными фото и видео мужчина делится в Telegram-канале, на котором (после выпущенных в СМИ материалов) набралось почти 1000 подписчиков.

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#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Турция#Велосипед#Татьяна Алексютина#Путешествие#Мечта#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Сергей Волков#Каппадокия
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