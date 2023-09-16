Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Мы уже писали о Сергее Волкове из Шебекино, который после начала обстрелов белгородского приграничья отправился в путешествие на велосипеде. Мужчина уже добрался до Каппадокии — регион в Турции, славящийся массовыми круглогодичными полётами на аэростатах.
Шебекинец опубликовал яркие фотографии в своём Telegram-канале, заявив, что сбылась его мечта. Интересно, что на одном фото десятки разноцветных воздушных шаров стали лишь фоном для привезённой сюда частички Белгородской области — подобия автомобильного номера с обозначением 31 региона и надписью «Шебекино».
«Это эпично! Самое шикарное утро в моей жизни. Вот теперь точно моя мечта сбылась. Желаю всем вам, чтобы и ваши мечты превращались в реальность», — подписал фотоснимки Сергей.
Напомним, Волков отправился на велосипеде в Стамбул через Грузию всего с 27 тысячами рублей в кармане. Своими приключениями, эффектными фото и видео мужчина делится в Telegram-канале, на котором (после выпущенных в СМИ материалов) набралось почти 1000 подписчиков.