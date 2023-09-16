Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров

Мы уже писали о Сергее Волкове из Шебекино, который после начала обстрелов белгородского приграничья отправился в путешествие на велосипеде. Мужчина уже добрался до Каппадокии — регион в Турции, славящийся массовыми круглогодичными полётами на аэростатах.