«Вставьте хотя бы окна, на улице холодно»: дом в Уразово дважды попал под обстрел ВСУ

На обращение жительницы отреагировал глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов. Он сообщил, что строительная экспертиза дома уже была проведена, подрядную организацию также выбрали. Замеры окон и дверей, а также расчёт строительных материалов обещают провести до 19 сентября.