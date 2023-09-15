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Разрушенный дом семьи в Уразово

«Вставьте хотя бы окна, на улице холодно»: дом в Уразово дважды попал под обстрел ВСУ

15 сентября 2023, 10:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Разрушенный дом семьи в Уразово

В белгородском посёлке дом два раза за месяц попал под обстрел ВСУ

О разрушениях сообщила белгородка. Она спросила, когда власти приступят к восстановлению их дома, где проживает трое взрослых с двумя детьми.
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Обстрел

Белгородка сообщила, что её семья проживает в посёлке Уразово Валуйского округа. За месяц их дом дважды попал под огонь ВСУ.

Первый обстрел случился 26 августа. Тогда вход в частный дом был разрушен, а окна выбиты. Машина также получила повреждения.

В результате следующего обстрела, который произошёл 3 сентября, снаряды попали в хозяйственные постройки.

Женщина добавила, что в доме в настоящий момент живёт её семья: дочь с мужем, двое несовершеннолетних детей и 81-летняя бабушка. «Вставьте хотя бы окна, на улице стало холодно», — попросила белгородка.

На обращение жительницы отреагировал глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов. Он сообщил, что строительная экспертиза дома уже была проведена, подрядную организацию также выбрали. Замеры окон и дверей, а также расчёт строительных материалов обещают провести до 19 сентября.

Напомним, что посёлок Уразово несколько дней подряд был под обстрелом ВСУ. В результате обстрела 2 сентября погиб один белгородец, ещё двое были ранены.

Кроме того, по информации Алексея Дыбова, в посёлке Уразово восстановительные работы проведут в 119 домах.

Стало известно, сколько домов отремонтируют после обстрелов в белгородском Уразово
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#Белгородская область#Происшествия#Дом#Алексей дыбов#Уразово#Белгород#Обстрел#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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