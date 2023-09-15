«Вставьте хотя бы окна, на улице холодно»: дом в Уразово дважды попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Белгородка сообщила, что её семья проживает в посёлке Уразово Валуйского округа. За месяц их дом дважды попал под огонь ВСУ.
Первый обстрел случился 26 августа. Тогда вход в частный дом был разрушен, а окна выбиты. Машина также получила повреждения.
В результате следующего обстрела, который произошёл 3 сентября, снаряды попали в хозяйственные постройки.
Женщина добавила, что в доме в настоящий момент живёт её семья: дочь с мужем, двое несовершеннолетних детей и 81-летняя бабушка. «Вставьте хотя бы окна, на улице стало холодно», — попросила белгородка.
На обращение жительницы отреагировал глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов. Он сообщил, что строительная экспертиза дома уже была проведена, подрядную организацию также выбрали. Замеры окон и дверей, а также расчёт строительных материалов обещают провести до 19 сентября.
Напомним, что посёлок Уразово несколько дней подряд был под обстрелом ВСУ. В результате обстрела 2 сентября погиб один белгородец, ещё двое были ранены.
Кроме того, по информации Алексея Дыбова, в посёлке Уразово восстановительные работы проведут в 119 домах.