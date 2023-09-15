Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Вчера Росстат опубликовал данные о росте цен на бензин в Белгородской области. По данным ведомства, по состоянию на 11 сентября подорожание случилось с:
Таким образом, средняя цена топлива составляет в регионе 55,71 рубля за литр. При этом у соседей в Курской области дела с ценами обстоят не сильно, но всё же лучше: бензин там обходится в среднем 55,45 рубля за литр. Однако подорожал у них дизель: цена за литр «доползла» до 61,68 рубля.
При этом это далеко не первое подорожание топлива в регионе. В начале сентября стоимость бензина уже повышалась: цена за литр дизельного топлива только за неделю выросла на 1 рубль. Для сравнения: за три месяца дизель вырос в цене на 3,45 рубля, за год — на 6,54 рубля, а за три года — на 13,09 рубля. За три года подорожали также:
Как мы видим, рост цен на бензин наблюдается в регионе уже давно, и рост этот весьма существенный. 12 сентября стало известно, что подорожанием заинтересовались даже в УФАС. Ведомство планирует проверить возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Соответствующее поручение управления получили по итогам мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов.
Очевидно, что рост цен на топливо волнует не только антимонопольщиков, но и простых людей, которым нужно заправлять свой транспорт. Вероятно, на этой почве и родился слух о скорой нехватке бензина в Белгородской области. Дошло до того, что с вопросом про топливо на прямую линию пришли к губернатору Вячеславу Гладкову. Тот всех поспешил успокоить.
Специально узнавал, давал поручение, обзвонили всех поставщиков. У нас запас бензина от 5 до 12 дней. Пока не видим ухудшения ситуации, но продолжаем контролировать её.
Вячеслав Гладков
Но стоит отметить, что незначительные перебои с топливом в области всё же были. Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Гладский. По его словам, перебои были связаны с логистикой, а также с ажиотажем. Последний образовался из-за понизившихся цен, которые привели к увеличению продаж в несколько раз.
К сожалению, недобросовестные люди смогли воспользоваться ситуацией и даже смогли на этом заработать.
Дмитрий Гладский
Замгубернатора подчеркнул, что на данный момент все АЗС обеспечены полным запасом топлива. В частности, в наличии на заправках есть недельный запас АИ-92 и АИ-95 и двухнедельный — дизеля. В пути также находятся дополнительные топливовозы.
Не слышали о дефиците топлива и продавцы на заправках Белгорода. Мы обошли пять разных точек, и лишь в одной из них кассирша что-либо слышала о проблемах с горючим. По её словам, среди водителей ходят слухи о том, что на некоторых точках наливают ограниченный объём дизеля — до ста литров за один раз. На той заправке, где она работала, подобных ограничений не было.
Остальные кассиры и вовсе ничего не слышали о дефиците. По их словам, всё работает в штатном режиме.
По недавним данным Росстата, средняя розничная цена дизельного топлива в стране выросла с 4 по 11 сентября на 1,7% — до 62,64 рубля за литр. При этом неделей ранее рост составил всего 1,2%.
По мнению ряда экспертов, подорожание топлива в России связано с решением правительства сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам. А по мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, рост цен обусловлен в первую очередь повышением привлекательности экспорта. Это якобы приводит к сокращению поставок на внутренний рынок.
«Независимые» оптовики вынуждены покупать горючее по завышенным ценам и в дальнейшем задирать их ещё выше, что в конечном итоге отражается и на рознице.
приводят слова Сергея Пикина «Новые известия»
Нынешний кризис на рынке топлива эксперты называют самым серьезным со времён введения демпфера. Последний ещё с июля 2019 года является ключевым инструментом регулирования топливного рынка. Что будет дальше — предстоит скоро узнать. Во многом итог «дорожания» зависит от действий правительства и от ситуации в мире.