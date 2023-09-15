Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде

При этом это далеко не первое подорожание топлива в регионе. В начале сентября стоимость бензина уже повышалась: цена за литр дизельного топлива только за неделю выросла на 1 рубль. Для сравнения: за три месяца дизель вырос в цене на 3,45 рубля, за год — на 6,54 рубля, а за три года — на 13,09 рубля. За три года подорожали также: