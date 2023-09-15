«Стальное дерево» развивает уличный футбол в Старом Осколе

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Благодаря гранту программы «Стальное дерево» инициативная группа футбольного клуба «Молния-31» собрала юношескую команду, экипировала её, оплатила тренировки на стадионе. Весь летний сезон участники проекта дважды в неделю бесплатно занимались у профессиональных тренеров, а в выходные дни проводили игры.
Также в рамках проекта в честь Международного дня благотворительности футбольный клуб «Молния-31» и фонд «Милосердие» организовали благотворительный турнир по футболу. Собранные средства направили для поддержки детских программ фонда.
В 2023 году фонд «Милосердие» вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей уже помогли реализовать социально важные проекты этого года: «ИгроLIFE», «Оскол изначально», «Пой, гитара звонкая», «Инклюзия».