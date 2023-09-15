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«Стальное дерево» развивает уличный футбол в Старом Осколе

«Стальное дерево» развивает уличный футбол в Старом Осколе

15 сентября 2023, 11:12
В Старом Осколе при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК — и Стойленского ГОКа реализован спортивный проект по развитию уличного футбола. Его участниками стали студенты и ученики старших классов.

Благодаря гранту программы «Стальное дерево» инициативная группа футбольного клуба «Молния-31» собрала юношескую команду, экипировала её, оплатила тренировки на стадионе. Весь летний сезон участники проекта дважды в неделю бесплатно занимались у профессиональных тренеров, а в выходные дни проводили игры.

Также в рамках проекта в честь Международного дня благотворительности футбольный клуб «Молния-31» и фонд «Милосердие» организовали благотворительный турнир по футболу. Собранные средства направили для поддержки детских программ фонда.

В 2023 году фонд «Милосердие» вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей уже помогли реализовать социально важные проекты этого года: «ИгроLIFE», «Оскол изначально», «Пой, гитара звонкая», «Инклюзия».

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#Белгородская область#Стойленский ГОК#Благотворительный фонд#Белгород#Стальное дерево#Артем Черненко
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