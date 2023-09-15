«Стальное дерево» развивает уличный футбол в Старом Осколе

В 2023 году фонд «Милосердие» вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей уже помогли реализовать социально важные проекты этого года: «ИгроLIFE», «Оскол изначально», «Пой, гитара звонкая», «Инклюзия».