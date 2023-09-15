Средний возраст белгородцев продолжает расти

В мае Белгородстат публиковал данные о смертности в Белгородской области. По итогам первого квартала года в регионе скончались 5,3 тыс. человек — на 17,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что общий коэффициент смертности населения составил 14,3 умерших на 1000 человек.