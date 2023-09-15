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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Средний возраст белгородцев продолжает расти

Средний возраст белгородцев продолжает расти

15 сентября 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Средний возраст белгородцев за год увеличился на 0,3 года и вырос до 42,3 по состоянию на начало 2023 года. Также в регионе сохраняется численное превышение женщин над мужчинами, следует из данных Белгородстата.

В Белгородской области вырос средний возраст. Показатель за год увечился на 0,3 года и на начало 2023 года составил 42,3 года.

По данным Белгородстата, в регионе сохраняется численное превышение женщин над мужчинами. Как сообщается, доля мужчин в области на начало текущего года составляет 46,3%. Женщин насчитывается 53,7%. Таким образом, на 1000 мужчин приходится 1158 женщин.

В мае Белгородстат публиковал данные о смертности в Белгородской области. По итогам первого квартала года в регионе скончались 5,3 тыс. человек — на 17,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что общий коэффициент смертности населения составил 14,3 умерших на 1000 человек.

Такая же ситуация наблюдалась и в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом смертность снизилась на 22%.

В Белгородской области на 17% уменьшилась смертность
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#Белгородская область#Белгородстат#Мужчины#Женщины#Возраст#Белгород#Наталья Корявых
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