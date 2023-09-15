Средний возраст белгородцев продолжает расти

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Белгородской области вырос средний возраст. Показатель за год увечился на 0,3 года и на начало 2023 года составил 42,3 года.
По данным Белгородстата, в регионе сохраняется численное превышение женщин над мужчинами. Как сообщается, доля мужчин в области на начало текущего года составляет 46,3%. Женщин насчитывается 53,7%. Таким образом, на 1000 мужчин приходится 1158 женщин.
В мае Белгородстат публиковал данные о смертности в Белгородской области. По итогам первого квартала года в регионе скончались 5,3 тыс. человек — на 17,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что общий коэффициент смертности населения составил 14,3 умерших на 1000 человек.
Такая же ситуация наблюдалась и в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом смертность снизилась на 22%.