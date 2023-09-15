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Спутники Starlink над Белгородом

Спутники Starlink Илона Маска вновь заметили над Белгородской областью

15 сентября 2023, 09:38
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Спутники Starlink над Белгородом
«Поезд» Илона Маска заметили в разных частях региона вечером 14 сентября. Пролетел он в том числе над Белгородом и Шебекинским горокругом. Местные жители поделились фотографиями в Сети.

Второй вечер подряд над Белгородской областью пролетали спутники Starlink. «Поезд» Илона Маска заметили в разных частях региона.

Спутники Starlink заметили в небе над Белгородом. Горожане успели заснять «поезд» и поделились снимками и видео в соцсетях.

Также спутники заметили и в небе над Шебекинским горокругом. Местные жители тоже поделились видео.

Спутники Starlink над БелгородомСпутники Starlink над Белгородом
Спутники Starlink над БелгородомСпутники Starlink над Белгородом
Спутники Starlink над БелгородомСпутники Starlink над Белгородом
Спутники Starlink над БелгородомСпутники Starlink над Белгородом
Спутники Starlink над Белгородом
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Спутники Starlink над Шебекино
Видео: Telegram-канал «Голос Шебекино»

Добавим, что «поезд» Илона Маска белгородцы увидели и вечером 13 сентября. Спутники пролетели над Старым Осколом, Белгородом, Красной Яругой и другими населёнными пунктами Белгородской области.

Как сообщалось, спутники хорошо были видны 13 сентября в 20:27. Двигались они с запада на восток. Увидеть их белгородцы могли не только в этот день, но и 14 и 15 сентября.

К слову, спутники Starlink, принадлежащие американскому миллиардеру, жители региона видели не впервые в этом году. «Поезд» Маска пролетел над Старым Осколом и Белгородом в мае 2023 года. И спутники, запущенные в 2019 году, можно заметить в разных частях планеты.

«Поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: фото и видео
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