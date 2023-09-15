Спутники Starlink Илона Маска вновь заметили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Второй вечер подряд над Белгородской областью пролетали спутники Starlink. «Поезд» Илона Маска заметили в разных частях региона.
Спутники Starlink заметили в небе над Белгородом. Горожане успели заснять «поезд» и поделились снимками и видео в соцсетях.
Также спутники заметили и в небе над Шебекинским горокругом. Местные жители тоже поделились видео.
Добавим, что «поезд» Илона Маска белгородцы увидели и вечером 13 сентября. Спутники пролетели над Старым Осколом, Белгородом, Красной Яругой и другими населёнными пунктами Белгородской области.
Как сообщалось, спутники хорошо были видны 13 сентября в 20:27. Двигались они с запада на восток. Увидеть их белгородцы могли не только в этот день, но и 14 и 15 сентября.
К слову, спутники Starlink, принадлежащие американскому миллиардеру, жители региона видели не впервые в этом году. «Поезд» Маска пролетел над Старым Осколом и Белгородом в мае 2023 года. И спутники, запущенные в 2019 году, можно заметить в разных частях планеты.