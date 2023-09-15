Семейная пара три года продавала белгородцам палёный алкоголь из Воронежа

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Супруги из Алексеевского округа придумали семейный бизнес. Муж предложил жене по низкой цене покупать контрафактный алкоголь в Воронеже, а затем продавать его в Алексеевке. Жена согласилась, и они на протяжении трёх лет занимались незаконным бизнесом.
О преступлении стало известно правоохранителям. Они обыскали дом супругов и изъяли различные алкогольные напитки общей стоимостью 320 275 рублей. Мужчина также незаконно хранил в своём доме оружие и боеприпасы, которые достались ему от умершего родственника.
В отношении белгородцев возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»), по части 6 статьи 171.1 («Приобретение, хранение, перевозка, продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору») и по части 1 статьи 171.3 УК РФ («Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции в крупном размере»).
Суд назначил семейной паре наказание в виде двух штрафов в размере 300 и 250 тысяч рублей. 1296 бутылок с алкоголем, изъятых у белгородцев, уничтожат.