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Семейная пара три года продавала белгородцам палёный алкоголь из Воронежа

Семейная пара три года продавала белгородцам палёный алкоголь из Воронежа

15 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI
В отношении мужа и жены возбудили уголовные дела. Помимо алкоголя на 320 тыс. рублей, при обыске у жителя региона нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил незаконно, сообщили в региональной прокуратуре.

Супруги из Алексеевского округа придумали семейный бизнес. Муж предложил жене по низкой цене покупать контрафактный алкоголь в Воронеже, а затем продавать его в Алексеевке. Жена согласилась, и они на протяжении трёх лет занимались незаконным бизнесом.

О преступлении стало известно правоохранителям. Они обыскали дом супругов и изъяли различные алкогольные напитки общей стоимостью 320 275 рублей. Мужчина также незаконно хранил в своём доме оружие и боеприпасы, которые достались ему от умершего родственника.

В отношении белгородцев возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»), по части 6 статьи 171.1 («Приобретение, хранение, перевозка, продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору») и по части 1 статьи 171.3 УК РФ («Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции в крупном размере»).

Суд назначил семейной паре наказание в виде двух штрафов в размере 300 и 250 тысяч рублей. 1296 бутылок с алкоголем, изъятых у белгородцев, уничтожат.

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#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Воронеж#Контрафакт#Преступление#Белгород#Александра Склярова#Подпольный алкомаркет
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