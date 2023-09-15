Семейная пара три года продавала белгородцам палёный алкоголь из Воронежа

Супруги из Алексеевского округа придумали семейный бизнес. Муж предложил жене по низкой цене покупать контрафактный алкоголь в Воронеже, а затем продавать его в Алексеевке. Жена согласилась, и они на протяжении трёх лет занимались незаконным бизнесом.