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Под санкции США попали ещё две белгородские компании

Санкции против Белгорода: какие компании пострадали от новых ограничений США?

15 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI

Под санкции США попали ещё две белгородские компании

США расширили санкции против России. В новый санкционный список вошли более 20 человек и ряд компаний, в том числе из Белгородской области. Обновлённый список опубликовал Минфин Соединённых Штатов.
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Санкции

Две белгородские компании попали под санкции США. Об этом стало известно из обновлённого санкционного списка, опубликованного Минфином Соединённых Штатов.

США расширили санкции против России. В этот раз под ограничения попали свыше 20 физлиц и ряд различных компаний. В их числе и зарубежные, которые помогли в обходе санкций в отношении РФ.

Согласно списку Минфина США, под санкции попали ООО «Нерудная компания» и ООО «Трейдком». Обе зарегистрированы в Белгороде на улице Николая Чумичова.

Как следует из информации СПАРК, ООО «Нерудная компания» зарегистрирована в 2018 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доходы организации в 2022 году составили 41 млн 425 тыс. рублей. Выручка от продажи превысили 41 млн рублей, а чистая прибыль — 902 тыс. рублей. Руководит организацией Руслан Секирин. Он же является учредителем со 100% доли в уставном капитале.

ООО «Трейдком» зарегистрирована в 2017 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. В 2022 году доходы компании составили 611 млн 628 тыс. рублей, а выручка от продажи за отчётный период достигла 588 млн 515 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 8 млн 149 тыс. рублей. Текущим руководителем и учредителем фирмы является Екатерина Богачёва со 100-процентной долей в УК. До этого компанией владела Марина Жигалко.

Добавим, что среди российских компаний, которые попали под санкции, есть Автодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг» (ТМХ), НПО «Сатурн». Также туда вошла инвестиционная компания A1, входящая в состав «Альфа-Групп», связанную с предпринимателем Михаилом Фридманом.

Белгородцы и ранее были под санкциями США. К примеру, под ограничения в конце августа попала детский омбудсмен Галина Пятых. Она вместе с военкором Евгением Поддубным вошла и в санкционный список Евросоюза.

Компании, зарегистрированные в Белгородской области, оказались и под санкциями соседней Украины. В июле президент страны Владимир Зеленский ввёл ограничения в отношении «Союзгидравлика», ООО «СКИФ-М», ЗАО «Сокол-АТС», ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» и «Транспорт будущего». Последняя фирма является подразделением ЭФКО.

США ввели санкции против белгородского детского омбудсмена
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