Санкции против Белгорода: какие компании пострадали от новых ограничений США?

Как следует из информации СПАРК, ООО «Нерудная компания» зарегистрирована в 2018 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доходы организации в 2022 году составили 41 млн 425 тыс. рублей. Выручка от продажи превысили 41 млн рублей, а чистая прибыль — 902 тыс. рублей. Руководит организацией Руслан Секирин. Он же является учредителем со 100% доли в уставном капитале.