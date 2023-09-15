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Бойцы

«Ротация не предусмотрена». Мобилизованные белгородцы вернутся только после СВО?

15 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Бойцы

Депутат Картаполов назвал срок возвращения мобилизованных домой с СВО

Мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов изданию «Лента.ру». Пока же военнослужащих готовы отправлять в отпуск.

Мобилизованные белгородцы смогут покинуть зону боевых действий только после окончания специальной военной операции. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил журналистам.

По словам спикера, никакая ротация не предусмотрена. Вместо этого военнослужащих отправляют в отпуск, который им положен раз в полгода.

Кроме того, стало известно, почему на службу поступает большое число контрактников. Новые военнослужащие заменяют в зоне боевых действий раненых солдат, чтобы подразделение оставалось боеспособным. Также продолжают формироваться новые части, отметил Андрей Картаполов.

Всего с начала года контракты с Минобороны заключили 300 тысяч человек.

Белгородцы в соцсетях в последнее время всё чаще поднимают вопрос ротации военнослужащих. Они требуют, чтобы их мобилизованных родственников вернули домой. Такие комментарии встречаются в том числе на странице губернатора.

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что мобилизованных солдат рано или поздно начнут возвращать домой, однако точные сроки известны не были. В настоящий момент белгородцы могут уходить раз в полгода в 14-дневный отпуск, в который не включено время, потраченное на дорогу. В Госдуме предлагали продлить отпуск мобилизованным до 30 дней в году вместо 28.

Также власти заверяют, что необходимости в дополнительной волне мобилизации нет.

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#Белгородская область#Владимир Путин#Отпуск#Военнослужащие#СВО#Андрей Картаполов#Мобилизованные#Александра Склярова#Ротация
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