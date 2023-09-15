«Ротация не предусмотрена». Мобилизованные белгородцы вернутся только после СВО?

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что мобилизованных солдат рано или поздно начнут возвращать домой, однако точные сроки известны не были. В настоящий момент белгородцы могут уходить раз в полгода в 14-дневный отпуск, в который не включено время, потраченное на дорогу. В Госдуме предлагали продлить отпуск мобилизованным до 30 дней в году вместо 28.