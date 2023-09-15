Путин: контракты с Минобороны с начала года подписали 300 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Стало известно, что 300 тысяч россиян подписали контракты и стали добровольцами для участия в СВО на Украине. Об этом 15 сентября заявил президент Владимир Путин.
Ранее называлось число в 270 тысяч человек, однако эти данные устарели. На сегодняшний день с россиянами подписали 300 тысяч контрактов, сообщает издание со ссылкой на РИА «Новости».
Также указано, что президент опроверг использование в боевых действиях «людей со стороны». Путин назвал чушью заявления о том, что РФ якобы берёт добровольцев из Северной Кореи для участия в спецоперации.
По словам президента, резервов личного состава достаточно. Также глава государства сообщил, что подразделения Вооружённых сил России укомплектовывают новейшей техникой.
Добавим, что по состоянию на май 2023 года сообщалось, что контракты подписали свыше 117 тыс. человек.