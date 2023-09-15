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Прокуратура

Прокуратура организовала проверку после инцидента на Яковлевском ГОКе

15 сентября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Прокуратура
Правоохранители проведут проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности. Это связано с обрушением в одной из шахт горно-обогатительного комбината, сообщили в белгородском надзорном ведомстве.

Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности. Это связано с обрушением в шахте Яковлевского ГОКа.

«По факту произошедшего в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината обрушения горной выработки организована прокурорская проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности», — заявили в надзорном ведомстве.

О том, что на шахте произошло обрушение, стало известно днём 15 сентября. Как сообщалось, произошло обрушение бетона на одной из выработок. При этом комбинат работал в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее появилась информация о подтоплении шахты ГОКа подземными водами. В пресс-службе комбината тогда ответили, что на предприятии решают проблему.

На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение
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#Белгородская область#Прокуратура#Проверка#Обрушение#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский ГОК#Яковлевский горокруг
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