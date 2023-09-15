Прокуратура организовала проверку после инцидента на Яковлевском ГОКе

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности. Это связано с обрушением в шахте Яковлевского ГОКа.
«По факту произошедшего в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината обрушения горной выработки организована прокурорская проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности», — заявили в надзорном ведомстве.
О том, что на шахте произошло обрушение, стало известно днём 15 сентября. Как сообщалось, произошло обрушение бетона на одной из выработок. При этом комбинат работал в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее появилась информация о подтоплении шахты ГОКа подземными водами. В пресс-службе комбината тогда ответили, что на предприятии решают проблему.