Под Белгородом горел торговый центр

Ранее сообщалось о пожаре в здании ресторана «Плаза» в Белгороде. Пожарные выяснили, что в неэксплуатируемом здании загорелся бытовой мусор. Возгорание потушили. Причём ресторан горел не в первый раз: в 2020 году пожары там произошли дважды — в марте и июне.