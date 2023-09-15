Под Белгородом горел торговый центр

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в ТЦ «Амбар» в Разумном Белгородского района. В результате происшествия никто не пострадал.
В 9:27 пожарные получили сообщение о возгорании. Прибывшие на место инцидента спасатели выяснили, что пожар произошёл в вытяжном канале на первом этаже. В 09:35 объявили локализацию пожара, спустя минуту — ликвидацию открытого горения, а затем, в 09:37, — полную ликвидацию пожара.
К тушению возгорания привлекли 15 человек и пять единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре в здании ресторана «Плаза» в Белгороде. Пожарные выяснили, что в неэксплуатируемом здании загорелся бытовой мусор. Возгорание потушили. Причём ресторан горел не в первый раз: в 2020 году пожары там произошли дважды — в марте и июне.