ОПГ в Белгородской области будут судить за кражу зерна

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В суд направили уголовное дело в отношении восьми участников организованной преступной группы из Старого Оскола. Фигурантов обвиняют в систематической краже зерна.
Как установило следствие, один из работников агропромышленного предприятия организовал преступную группу. В её состав вошли комбайнёры, водители и сотрудники службы безопасности. Они систематически крали зерно при уборке урожая.
Пытаясь скрыть следы преступления, комбайнёры отключали на комбайнах датчики выгрузки зерна. Пшеницу они выгружали в обусловленные грузовые машины. Последние беспрепятственно покидали поле и вывозили похищенное.
В общей сложности фигуранты совершили шесть таких преступлений. Своими действиями они причинили ущерб на 2,1 млн рублей. Уголовное дело против них направили в Старооскольский районный суд.