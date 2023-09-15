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ОПГ в Белгородской области будут судить за кражу зерна

ОПГ в Белгородской области будут судить за кражу зерна

15 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI
В суд направили уголовное дело в отношении восьми участников преступной группировки, которая системно занималась кражей зерна. Сумма ущерба, причинённого их действиями, превысила 2 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В суд направили уголовное дело в отношении восьми участников организованной преступной группы из Старого Оскола. Фигурантов обвиняют в систематической краже зерна.

Как установило следствие, один из работников агропромышленного предприятия организовал преступную группу. В её состав вошли комбайнёры, водители и сотрудники службы безопасности. Они систематически крали зерно при уборке урожая.

Пытаясь скрыть следы преступления, комбайнёры отключали на комбайнах датчики выгрузки зерна. Пшеницу они выгружали в обусловленные грузовые машины. Последние беспрепятственно покидали поле и вывозили похищенное.

В общей сложности фигуранты совершили шесть таких преступлений. Своими действиями они причинили ущерб на 2,1 млн рублей. Уголовное дело против них направили в Старооскольский районный суд.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Кража#Новости Старого Оскола#Зерно#Ущерб#Опг#Белгород#Наталья Корявых
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