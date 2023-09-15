Обрушение на шахте, санкции и отсутствие горячей воды в элитном доме: итоги пятницы

Белгородка сообщила, что жители дома собрали 1,7 млн рублей на ремонт котельной, но на что пошли эти деньги, непонятно: котельная не работает, а горячей воды нет на протяжении трёх месяцев. В администрации на обращение жителей ответили только то, что уточнят, когда планируется завершить работы.