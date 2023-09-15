Обрушение на шахте, санкции и отсутствие горячей воды в элитном доме: итоги пятницы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15 сентября, на шахте в Яковлевском ГОКе произошло обрушение бетона на одной из выработок. Первым о произошедшем сообщил Telegram-канал «112». По информации источника, в результате происшествия была утеряна связь с четырьмя рабочими.
В пресс-службе комбината Бел.Ру сообщили, что пострадавших при обрушении не было. Предприятие вскоре после произошедшего возобновило работу в штатном режиме.
Позже стало известно, что прокуратура Белгородской области проведёт проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.
Жители элитного дома на Свято-Троицком бульваре, на крыше которого в июне случился пожар, жалуются на отсутствие горячей воды. По их словам, дать воду обещали 10 сентября, но на сегодняшний день её до сих пор нет.
Белгородка сообщила, что жители дома собрали 1,7 млн рублей на ремонт котельной, но на что пошли эти деньги, непонятно: котельная не работает, а горячей воды нет на протяжении трёх месяцев. В администрации на обращение жителей ответили только то, что уточнят, когда планируется завершить работы.
В июле же губернатор Вячеслав Гладков заверил жителей, что все ремонтные работы выполнят до октября, чтобы жителям не пришлось мёрзнуть. По словам мэра Валентина Демидова, работы должны были завершить 10 сентября. После этого рабочие приступили бы к внутренней отделке и утеплению.
Минфин США опубликовал санкционный список. Под ограничения попали компании и более 20 физических лиц. В их число вошли и две белгородские организации.
Под санкции попали ООО «Нерудная компания» и ООО «Трейдком», зарегистрированные в Белгороде на улице Николая Чумичова.
Среди российских компаний под санкции также попали Автодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг» (ТМХ), НПО «Сатурн» и инвестиционная компания A1, входящая в состав «Альфа-Групп».