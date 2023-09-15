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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс Лебединского ГОКа построят вперёд графика

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс Лебединского ГОКа построят вперёд графика

15 сентября 2023, 14:59
В Губкине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Лебединского горно-обогатительного комбината. Площадь нового спортивного объекта составит почти 4 тыс. кв. м. На реализацию проекта компания «Металлоинвест» направит около 500 млн рублей.
«Мы знаем, как заинтересованы сотрудники Лебединского ГОКа в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Мы намерены работать с опережением графика и уже к концу следующего года построить настоящий дворец спорта — современное многофункциональное пространство для тренировок, игровых видов спорта, единоборств и состязаний, — прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Комплекс будет доступен и всем жителям Губкина. Одновременно в городе стартовало строительство плавательного бассейна. Реализация этих двух проектов выводит городскую спортивную инфраструктуру на новый, принципиально более высокий уровень».

Комплекс возводится на месте старого здания, в котором любили заниматься спортом сотрудники и ветераны комбината. Полезная площадь сооружения вырастет в четыре раза. Здесь разместятся тренажёрный зал, залы для настольного тенниса, дзюдо и фитнеса, скалодром и два зала для игровых видов спорта с возможностью проведения межрегиональных соревнований.

Современное здание будет оснащено всем необходимым для занятий спортом маломобильных граждан. Для посетителей также предусмотрены кафе и детская комната.

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#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Физкультурно-оздоровительный комплекс#Артем Черненко
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