Новый физкультурно-оздоровительный комплекс Лебединского ГОКа построят вперёд графика

Комплекс возводится на месте старого здания, в котором любили заниматься спортом сотрудники и ветераны комбината. Полезная площадь сооружения вырастет в четыре раза. Здесь разместятся тренажёрный зал, залы для настольного тенниса, дзюдо и фитнеса, скалодром и два зала для игровых видов спорта с возможностью проведения межрегиональных соревнований.