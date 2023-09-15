Новый физкультурно-оздоровительный комплекс Лебединского ГОКа построят вперёд графика

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
«Мы знаем, как заинтересованы сотрудники Лебединского ГОКа в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Мы намерены работать с опережением графика и уже к концу следующего года построить настоящий дворец спорта — современное многофункциональное пространство для тренировок, игровых видов спорта, единоборств и состязаний, — прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Комплекс будет доступен и всем жителям Губкина. Одновременно в городе стартовало строительство плавательного бассейна. Реализация этих двух проектов выводит городскую спортивную инфраструктуру на новый, принципиально более высокий уровень».
Комплекс возводится на месте старого здания, в котором любили заниматься спортом сотрудники и ветераны комбината. Полезная площадь сооружения вырастет в четыре раза. Здесь разместятся тренажёрный зал, залы для настольного тенниса, дзюдо и фитнеса, скалодром и два зала для игровых видов спорта с возможностью проведения межрегиональных соревнований.
Современное здание будет оснащено всем необходимым для занятий спортом маломобильных граждан. Для посетителей также предусмотрены кафе и детская комната.