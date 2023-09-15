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Шебекино

«Нас вскормили вашими макаронами»: Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа

15 сентября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Шебекино

Дмитрий Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа

Слова поздравления спортивный комментатор записал на видео. Запись опубликовали в официальной группе пресс-службы Шебекинского округа.

Завтра, 16 сентября, шебекинцы отпразднуют День городского округа. В честь этого российский телеведущий записал видеопоздравление.

Сегодня Дмитрий Губерниев посетил открытие центра адаптивных видов спорта в Белгороде, откуда и записал слова поздравление на видео. Он попросил шебекинцев беречь себя, а также пожелал всем мирного неба.

Как известно, Шебекино не склоняется. Шебекино — это символ мужества и доблести. Я поздравляю с праздником городской округ. Прекрасные люди, берегите себя. Мы вскормленные с детства шебекинскими макаронами.
Дмитрий Губерниев

Ранее Дмитрий Губерниев уже приезжал в Белгородскую область. Например, в мае 2021 года телеведущий похвалил Белгород, но аэропорт произвёл на него плохое впечатление. Судя по оставленной в книге отзывов жалобе, телеведущего не устроил сервис бизнес-зала.

Поздравление Дмитрия Губерниева
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