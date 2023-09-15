«Нас вскормили вашими макаронами»: Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа

Ранее Дмитрий Губерниев уже приезжал в Белгородскую область. Например, в мае 2021 года телеведущий похвалил Белгород, но аэропорт произвёл на него плохое впечатление. Судя по оставленной в книге отзывов жалобе, телеведущего не устроил сервис бизнес-зала.