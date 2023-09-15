«Нас вскормили вашими макаронами»: Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Завтра, 16 сентября, шебекинцы отпразднуют День городского округа. В честь этого российский телеведущий записал видеопоздравление.
Сегодня Дмитрий Губерниев посетил открытие центра адаптивных видов спорта в Белгороде, откуда и записал слова поздравление на видео. Он попросил шебекинцев беречь себя, а также пожелал всем мирного неба.
Как известно, Шебекино не склоняется. Шебекино — это символ мужества и доблести. Я поздравляю с праздником городской округ. Прекрасные люди, берегите себя. Мы вскормленные с детства шебекинскими макаронами.
Дмитрий Губерниев
Ранее Дмитрий Губерниев уже приезжал в Белгородскую область. Например, в мае 2021 года телеведущий похвалил Белгород, но аэропорт произвёл на него плохое впечатление. Судя по оставленной в книге отзывов жалобе, телеведущего не устроил сервис бизнес-зала.