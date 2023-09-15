«Нарушены все сроки»: в горевшем элитном МКД в Белгороде три месяца нет горячей воды

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В доме №15 по Свято-Троицкому бульвару после пожара, который произошёл ещё в июне, нет горячей воды, хотя дать её обещали ещё 10 сентября. Об этом сообщила местная жительница. Она раскритиковала городские власти и поинтересовалась, почему людей «обманывают».
«Мэр Валентин Демидов на собрании с жильцами и в соцсетях успешно рапортовал о проведении ремонтных работ котельной, публично обещал, что горячую воду дадут к 10 сентября, но её до сих пор нет, и неизвестно, когда будет! Нарушены все обещанные сроки», — пишет белгородка.
По словам женщины, в доме проживает порядка 100 детей. Скоро начнутся холода, поэтому она опасается, что жители могут остаться без отопления зимой.
«Кроме того, жильцы собрали 1,7 млн рублей и передали их администрации для ремонта котельной, в итоге нет ни горячей воды, ни денег!» — утверждает горожанка.
Женщине ответили в мэрии и пообещали уточнить, в какой срок планируется завершение работ. Однако белгородка отметила, что срок был указан 10 сентября и прикрепила документ, который это подтверждает.
Интересно, что другие сроки называл ранее губернатор Вячеслав Гладков. В июле у главы региона поинтересовались, когда завершатся работы. Тогда же обратившаяся жительница указала, что один только декоративный купол будут ремонтировать до 10 сентября. Она также переживала, что дом останется без отопления в холода. И Гладков на тот момент заявил, что ремонт закончат к октябрю.
Мэр Валентин Демидов в конце августа сообщил, что рабочие продолжают восстанавливать купол многоэтажки. Закончить работы планируется до завершения холодов. Градоначальник говорил, что до 10 сентября отремонтируют купол, а затем строители приступят к внутренней отделке и утеплению.
Пожар в МКД по Свято-Троицкому бульвару произошёл ещё 17 июня. В МЧС заявили, что причиной возгорания стало «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». В мэрии ранее заявили, что на ремонт уничтоженного огнём купола придётся потратить 6,6 млн рублей.