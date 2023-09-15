«Нарушены все сроки»: в горевшем элитном МКД в Белгороде три месяца нет горячей воды

Интересно, что другие сроки называл ранее губернатор Вячеслав Гладков. В июле у главы региона поинтересовались, когда завершатся работы. Тогда же обратившаяся жительница указала, что один только декоративный купол будут ремонтировать до 10 сентября. Она также переживала, что дом останется без отопления в холода. И Гладков на тот момент заявил, что ремонт закончат к октябрю.