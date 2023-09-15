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Дом на Свято-Троицком бульваре, 15 после пожара

«Нарушены все сроки»: в горевшем элитном МКД в Белгороде три месяца нет горячей воды

15 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI
Дом на Свято-Троицком бульваре, 15 после пожара

Жители элитного МКД в Белгороде после пожара не могут дождаться горячей воды

Белгородка пожаловалась на отсутствие горячей воды на Свято-Троицком бульваре, 15. Её обещали дать 10 сентября. Женщина переживает, что зимой в доме, который в начале лета пострадал из-за пожара, не будет отопления.
Сюжет
Пожар

В доме №15 по Свято-Троицкому бульвару после пожара, который произошёл ещё в июне, нет горячей воды, хотя дать её обещали ещё 10 сентября. Об этом сообщила местная жительница. Она раскритиковала городские власти и поинтересовалась, почему людей «обманывают».

«Мэр Валентин Демидов на собрании с жильцами и в соцсетях успешно рапортовал о проведении ремонтных работ котельной, публично обещал, что горячую воду дадут к 10 сентября, но её до сих пор нет, и неизвестно, когда будет! Нарушены все обещанные сроки», — пишет белгородка.

По словам женщины, в доме проживает порядка 100 детей. Скоро начнутся холода, поэтому она опасается, что жители могут остаться без отопления зимой.

«Кроме того, жильцы собрали 1,7 млн рублей и передали их администрации для ремонта котельной, в итоге нет ни горячей воды, ни денег!» — утверждает горожанка.

Женщине ответили в мэрии и пообещали уточнить, в какой срок планируется завершение работ. Однако белгородка отметила, что срок был указан 10 сентября и прикрепила документ, который это подтверждает.

Ответ мэрии по Свято-Троицкому бульвару, 15 Ответ мэрии по Свято-Троицкому бульвару, 15
Ответ мэрии по Свято-Троицкому бульвару, 15
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

Интересно, что другие сроки называл ранее губернатор Вячеслав Гладков. В июле у главы региона поинтересовались, когда завершатся работы. Тогда же обратившаяся жительница указала, что один только декоративный купол будут ремонтировать до 10 сентября. Она также переживала, что дом останется без отопления в холода. И Гладков на тот момент заявил, что ремонт закончат к октябрю.

Мэр Валентин Демидов в конце августа сообщил, что рабочие продолжают восстанавливать купол многоэтажки. Закончить работы планируется до завершения холодов. Градоначальник говорил, что до 10 сентября отремонтируют купол, а затем строители приступят к внутренней отделке и утеплению.

Пожар в МКД по Свято-Троицкому бульвару произошёл ещё 17 июня. В МЧС заявили, что причиной возгорания стало «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». В мэрии ранее заявили, что на ремонт уничтоженного огнём купола придётся потратить 6,6 млн рублей.

«Нам придётся мёрзнуть?»: названы сроки ремонта котельной в элитном доме Белгорода
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