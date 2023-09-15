На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Обрушение на шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области произошло сегодня, 15 сентября. О происшествии сообщил Telegram-канал «112». При этом источник добавил, что якобы отсутствовала связь с четырьмя рабочими.
Как заявили Бел.Ру в пресс-службе комбината, пострадавших в результате обрушения бетона на одной из выработок нет. В настоящий момент предприятие работает в штатном режиме.
Напомним, что Росприроднадзор требует компенсацию в размере 110,8 млн рублей с Яковлевского рудника за сброс сточных вод в Крапивенское водохранилище. Однако в Яковлевском ГОКе не согласны с этим требованием. По словам руководства, они инвестировали в очистку сточных вод более 200 млн рублей. Теперь ГОК намерен судиться с ведомством.