На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение

Напомним, что Росприроднадзор требует компенсацию в размере 110,8 млн рублей с Яковлевского рудника за сброс сточных вод в Крапивенское водохранилище. Однако в Яковлевском ГОКе не согласны с этим требованием. По словам руководства, они инвестировали в очистку сточных вод более 200 млн рублей. Теперь ГОК намерен судиться с ведомством.