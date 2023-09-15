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На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение

На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение

15 сентября 2023, 09:28
Фото: 1MI
По нашим данным, пострадавших нет. Произошло обрушение бетона на одной из выработок. ГОК работает в штатном режиме, заявили Бел.Ру в пресс-службе комбината.

Обрушение на шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области произошло сегодня, 15 сентября. О происшествии сообщил Telegram-канал «112». При этом источник добавил, что якобы отсутствовала связь с четырьмя рабочими.

Как заявили Бел.Ру в пресс-службе комбината, пострадавших в результате обрушения бетона на одной из выработок нет. В настоящий момент предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, что Росприроднадзор требует компенсацию в размере 110,8 млн рублей с Яковлевского рудника за сброс сточных вод в Крапивенское водохранилище. Однако в Яковлевском ГОКе не согласны с этим требованием. По словам руководства, они инвестировали в очистку сточных вод более 200 млн рублей. Теперь ГОК намерен судиться с ведомством.

Яковлевский ГОК не согласен с требованиями Росприроднадзора на 110 млн рублей
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#Белгородская область#Происшествия#Обрушение#Белгород#Яковлевский ГОК#Александра Склярова
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