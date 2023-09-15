На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открыта выставка скульптора Намдакова

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Экспозиция, которая разместилась в пятизвёздочном отеле курорта, знакомит посетителей с 13 работами автора. На открытии выставки Намдаков впервые представил новую работу «Дракон». Об этом пишет lenta.ru.
Как отметил автор работ, несмотря на то что коллекция небольшая, в ней собраны действительно знаковые вещи.
«Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас, в России, строят такие объекты, как ″Манжерок″, которые нужны стране. Спасибо Сберу за то, что он очень уважительно относится к этой земле и культуре. Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири, — поделился Даши Намдаков. — Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность».
В Сбере уточнили, что выставка, которая продлится до 10 декабря, станет первой в серии запланированных выставочных проектов на территории курорта. По словам организаторов, «Манжерок» может стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей.
Как считает председатель правления Сбербанка Герман Греф, Даши Намдаков не только потрясающий, «поцелованный богом» скульптор и художник, но еще и человек, который создает самобытные вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции.
«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики. Я благодарю Даши за то, что он прилетел и выставил свои работы, и поздравляю всех с открытием такой замечательной выставки», — добавил Герман Греф.
Эксперты отмечают, что основу творчества Намдакова составляют восточный колорит, традиции кочевых народов и современные символы. Работы скульптора уже оценили Восток и Запад, они не раз экспонировались в различных российских регионах. Кроме того, Намдаков является еще и автором ряда монументальных скульптурных комплексов. В их числе «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области. Его работы также представлены в Государственном Эрмитаже, Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран.