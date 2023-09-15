На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открыта выставка скульптора Намдакова

«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики. Я благодарю Даши за то, что он прилетел и выставил свои работы, и поздравляю всех с открытием такой замечательной выставки», — добавил Герман Греф.