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Published Сегодня, 06:27

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Мост в Парке Победы в Белгороде

Мост через Везёлку в центре Белгорода получил название

15 сентября 2023, 06:27
Фото: Bel.ru
Мост в Парке Победы в Белгороде
Белгородцы сутки голосовали за лучшее название для моста в парке Победы. По итогам опроса выиграл вариант «Парковый», сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице в соцсети итоги опроса, в котором жители региона могли проголосовать за понравившееся название для моста в парке Победы. Большинством голосов белгородцы выбрали название «Парковый».

Глава региона также поделился результатами голосования. Так, за название «Парковый» проголосовали 503 человека, за «Победный» — 394, а за «Цветочный» — 306 человек. Всего в опросе приняли участие 1203 белгородца.

Вчера утром, 14 сентября, промежуточные результаты голосования были иными: лидировало название «Победный» — за него проголосовали 58,89%. Второе место занимало название «Парковый» с 27,78% голосов, а третье — «Цветочный» с 13,33%.

Напомним, что в Белгороде дадут имена всем мостам. С такой инициативой к главе региона обратилась местная жительница.

Цветочный, Парковый или Победный? Гладков предложил названия для моста над Везёлкой
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