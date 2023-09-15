Мост через Везёлку в центре Белгорода получил название

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице в соцсети итоги опроса, в котором жители региона могли проголосовать за понравившееся название для моста в парке Победы. Большинством голосов белгородцы выбрали название «Парковый».
Глава региона также поделился результатами голосования. Так, за название «Парковый» проголосовали 503 человека, за «Победный» — 394, а за «Цветочный» — 306 человек. Всего в опросе приняли участие 1203 белгородца.
Вчера утром, 14 сентября, промежуточные результаты голосования были иными: лидировало название «Победный» — за него проголосовали 58,89%. Второе место занимало название «Парковый» с 27,78% голосов, а третье — «Цветочный» с 13,33%.
Напомним, что в Белгороде дадут имена всем мостам. С такой инициативой к главе региона обратилась местная жительница.