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Финансы

Минфин оценил качество управления финансами в Белгородской области как надлежащее

15 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Финансы
В регионе наблюдается надлежащее качество управления финансами. Обгоняют Белгородскую область в Центральном Черноземье Липецкая и Воронежская, где качество управления региональными финансами высокое. Подробности сообщает РБК.

Белгородскую область назвали регионом с надлежащим качеством управления финансами. Аналогичная ситуация с Курской и Тамбовской областями. Высокий уровень отмечается в Воронежской и Липецкой областях.

Как пишет издание, соседняя Курская область нарушила условия соглашений, заключаемых Минфином с субъектами РФ, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Нарушения зафиксировали и в Орловской области.

Что касается Белгородской области, то она по итогам минувшего года оказалась на том же уровне, на каком была и в 2021 году. В итоге спустя год результаты остались без изменений. Орловская область, напротив, улучшила свои показатели.

Курская и Тамбовская области ухудшили свои позиции. По итогам 2021 года управление финансами в указанных регионах было на высоком уровне.

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#Белгородская область#Экономика#Финансы#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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