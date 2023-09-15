Минфин оценил качество управления финансами в Белгородской области как надлежащее

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Белгородскую область назвали регионом с надлежащим качеством управления финансами. Аналогичная ситуация с Курской и Тамбовской областями. Высокий уровень отмечается в Воронежской и Липецкой областях.
Как пишет издание, соседняя Курская область нарушила условия соглашений, заключаемых Минфином с субъектами РФ, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Нарушения зафиксировали и в Орловской области.
Что касается Белгородской области, то она по итогам минувшего года оказалась на том же уровне, на каком была и в 2021 году. В итоге спустя год результаты остались без изменений. Орловская область, напротив, улучшила свои показатели.
Курская и Тамбовская области ухудшили свои позиции. По итогам 2021 года управление финансами в указанных регионах было на высоком уровне.