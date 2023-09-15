Мексиканский агератум и буэнос-айресская вербена появятся на улицах Белгорода

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
На сайте госзакупок появилось две заявки на поставку посадочного материала. Заказчиком в обоих случаях выступило Белгорблагоустройство.
В первой заявке БГБ просит поставить 11 видов однолетних цветов определённых сортов. На их поставку готовы выделить 4,9 млн рублей. В число заказанных цветов входят:
На вторую партию цветов заказчик готов потратить 2,3 млн рублей. Эти деньги пойдут на однолетние цветы с ампельными стеблями шести видов. В их число входят:
Подавать заявки на участие в обоих закупках можно до 22 сентября, определить поставщика планируется 26 сентября.