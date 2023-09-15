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Цветы

Мексиканский агератум и буэнос-айресская вербена появятся на улицах Белгорода

15 сентября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Цветы

В Белгороде высадят однолетние цветы за 7,2 млн рублей

В Белгороде планируют высадить 17 видов растений в различных оттенках. Заявки на поставку рассады опубликовали на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появилось две заявки на поставку посадочного материала. Заказчиком в обоих случаях выступило Белгорблагоустройство.

В первой заявке БГБ просит поставить 11 видов однолетних цветов определённых сортов. На их поставку готовы выделить 4,9 млн рублей. В число заказанных цветов входят:

  • агератум мексиканский синего цвета — 4060 штук;
  • бархатцы отклонённые жёлтого цвета — 12 898 штук;
  • бархатцы отклонённые тёмно-оранжевого цвета — 6791 штука;
  • бархатцы отклонённые красно-коричневого цвета — 6286 штук;
  • бархатцы прямостоячие оранжевого цвета — 15 979 штук;
  • вербена буэнос-айресская сиреневого цвета — 1450 штук;
  • колеус цвета «лавандовые махровые цветки» двух сортов — 4350 и 2610 штук;
  • пеларгония зональная красного цвета — 725 штук;
  • пеларгония зональная белого цвета — 725 штук;
  • петуния крупноцветковая розово-сиреневого цвета — 5800 штук;
  • петуния крупноцветковая розового цвета — 8700 штук;
  • петуния крупноцветковая голубого цвета — 14 500 штук;
  • петуния многоцветковая голубого цвета — 4350 штук;
  • петуния крупноцветковая белого цвета — 725 штук;
  • сальвия красная — 21 750 штук;
  • целозия метельчатая красного цвета на тёмном листе — 1450 штук;
  • цинерария приморская серебристого цвета с резным листом — 27 550 штук.

На вторую партию цветов заказчик готов потратить 2,3 млн рублей. Эти деньги пойдут на однолетние цветы с ампельными стеблями шести видов. В их число входят:

  • герань плюшелистая белого цвета — 630 штук;
  • герань плюшелистая красного цвета — 485 штук;
  • герань плюшелистая розового цвета — 95 штук;
  • герань зональная белого цвета — 670 штук;
  • герань зональная красного цвета — 1358 штук;
  • герань зональная розового цвета — 1228 штук;
  • ипомея батат салатового цвета с пышным кустом — 50 штук;
  • петуния ампельная красного цвета — 260 штук;
  • петуния ампельная лососевого цвета — 150 штук;
  • петуния ампельная розового цвета — 200 штук;
  • петуния ампельная белого цвета — 300 штук;
  • петуния ампельная сиреневого цвета — 77 штук;
  • петуния ампельная светло-розового цвета — 82 штуки;
  • плектрантус зелёного и фиолетового цветов с пышным кустом — 68 штук;
  • плектрантус ампельный вариегатного цвета — 121 штука.

Подавать заявки на участие в обоих закупках можно до 22 сентября, определить поставщика планируется 26 сентября.

Что станет с растениями и садами завершившегося «Белгорода в цвету»?
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#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Цветы#Белгорблагоустройство#Белгород#Рассада#Поставка#Александра Склярова
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