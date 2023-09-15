«Лаз для мышей»: белгородцев удивило решение по пострадавшему от падения бомбы дому

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Жительница дома №15 по улице Шаландина, который в апреле пострадал от падения авиабомбы, пожаловалась на отверстия, которые остались после капитального ремонта. Рабочие оставили пустое пространство между порогом и подъездными дверьми.
Одна из белгородок назвала такое решение строителей «лазом для мышей-разведчиков».
На обращение отреагировала исполняющая обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Инна Кочетова. Она сообщила, что вскоре специалисты приступят к решению вопроса. О результатах принятого решения женщину предупредят.