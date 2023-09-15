«Лаз для мышей»: белгородцев удивило решение по пострадавшему от падения бомбы дому

У белгородцев возникли вопросы к ремонту пострадавшего от падения бомбы дома

Отверстие строители оставили при входе в подъезд дома №15 по улице Шаландина, который в конце апреля пострадал от падения авиабомбы. Белгородцы уже успели назвать его входом для «мышей-разведчиков».