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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Пустое пространство между порогом и подъездной дверью

«Лаз для мышей»: белгородцев удивило решение по пострадавшему от падения бомбы дому

15 сентября 2023, 14:39
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Пустое пространство между порогом и подъездной дверью

У белгородцев возникли вопросы к ремонту пострадавшего от падения бомбы дома

Отверстие строители оставили при входе в подъезд дома №15 по улице Шаландина, который в конце апреля пострадал от падения авиабомбы. Белгородцы уже успели назвать его входом для «мышей-разведчиков».

Жительница дома №15 по улице Шаландина, который в апреле пострадал от падения авиабомбы, пожаловалась на отверстия, которые остались после капитального ремонта. Рабочие оставили пустое пространство между порогом и подъездными дверьми.

Одна из белгородок назвала такое решение строителей «лазом для мышей-разведчиков».

На обращение отреагировала исполняющая обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Инна Кочетова. Она сообщила, что вскоре специалисты приступят к решению вопроса. О результатах принятого решения женщину предупредят.

Напомним, что 20 апреля в Белгороде с самолёта упал боеприпас. В результате образовалась воронка в районе перекрёстка Губкина — Ватутина. Вторую бомбу спустя два дня достали у дома №15 по улице Шаландина.

Пустое пространство между порогом и подъездной дверьюПустое пространство между порогом и подъездной дверью
Пустое пространство между порогом и подъездной дверьюПустое пространство между порогом и подъездной дверью
Пустое пространство между порогом и подъездной дверью
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Авиабомба#Белгород#Подрядчик#Александра Склярова
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