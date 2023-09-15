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Published Сегодня, 08:31

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В детских поликлиниках Белгорода проводят вакцинацию против гриппа

Какой вакциной будут прививать детей от гриппа в поликлиниках Белгорода?

15 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI

В детских поликлиниках Белгорода проводят вакцинацию против гриппа

В детской областной больнице организовали бесплатную иммунизацию против гриппа. Провакцинировать детей можно в образовательных учреждениях и поликлиниках, сообщили в группе медучреждения.
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Дети

Детская областная больница организовала бесплатную иммунизация детского населения против гриппа. Прививать юных пациентов будут отечественной вакциной «Ультрикс квадри».

Прививочные кабинеты работают в четырёх детских поликлиниках Белгорода. Сделать прививки там можно по вторникам, четвергам и субботам. При себе необходимо иметь направление от учебного заведения и информированное добровольное согласие.

Также вакцинация будет проводиться и в образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируют привить от гриппа почти 1 млн человек, среди которых более 190 тыс. детей. Регион уже купил первую партию вакцины в количестве 382 тыс. доз. Для детей при этом предназначено порядка 165 тыс. доз. По информации минздрава области, пока привито 5,5% населения региона.

Привить от гриппа в Белгородской области планируют почти 1 млн человек
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