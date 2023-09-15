Какой вакциной будут прививать детей от гриппа в поликлиниках Белгорода?

Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируют привить от гриппа почти 1 млн человек, среди которых более 190 тыс. детей. Регион уже купил первую партию вакцины в количестве 382 тыс. доз. Для детей при этом предназначено порядка 165 тыс. доз. По информации минздрава области, пока привито 5,5% населения региона.