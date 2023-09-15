К системе двойного прикладывания карты подключили ещё один автобус в Белгороде

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Система оплаты check-in/check-out заработает с 16 сентября на пригородном автобусе №129, который следует из Майского в Разумное. Такой режим позволит системе автоматически рассчитывать стоимость проезда в общественном транспорте.
С завтрашнего дня белгородцам нужно будет два раза прикладывать банковскую карту к валидатору — при входе и выходе. Плата за проезд спишется при втором прикладывании.
В случае, если пассажир забудет приложить карту к валидатору при выходе из автобуса, с его счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки автобуса.
Такую систему оплаты планируется ввести на всех пригородных маршрутах. На сегодняшний день принцип двойного прикладывания карты работает в 36 автобусах.