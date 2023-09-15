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Published Сегодня, 12:12

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К системе двойного прикладывания карты подключили ещё один автобус в Белгороде

К системе двойного прикладывания карты подключили ещё один автобус в Белгороде

15 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Теперь в пригородном маршруте №129 пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору на входе и выходе для списания денег за проезд. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Система оплаты check-in/check-out заработает с 16 сентября на пригородном автобусе №129, который следует из Майского в Разумное. Такой режим позволит системе автоматически рассчитывать стоимость проезда в общественном транспорте.

С завтрашнего дня белгородцам нужно будет два раза прикладывать банковскую карту к валидатору — при входе и выходе. Плата за проезд спишется при втором прикладывании.

В случае, если пассажир забудет приложить карту к валидатору при выходе из автобуса, с его счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки автобуса.

Такую систему оплаты планируется ввести на всех пригородных маршрутах. На сегодняшний день принцип двойного прикладывания карты работает в 36 автобусах.

В Белгороде ещё один автобус перевели на двойное прикладывание карты
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#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Майский#Разумное#Новости Белгорода#Белгород#Chek-in/chek-out#Александра Склярова#Система оплаты
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