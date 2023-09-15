Из артиллерии, гранатомёта, дронов: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Три района Белгородской области попали под обстрелы ВСУ накануне. По региону ударили более 80 раз, но обошлось без разрушений и пострадавших.
Из артиллерии ударили по сёлам Красный Хутор, Нехотеевка, Щетиновка и Черемошное. В общей сложности зафиксировали 31 прилёт. В Солнцевке с беспилотника противник сбросил взрывное устройство.
На окраине Колотиловки ВСУ сбросили два осколочных боеприпаса. Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено, где насчитали два прилёта.
По Красному ударили с помощью пяти миномётных снарядов, по Терезовке и Середе выпустили по три миномётных снаряда. Зиборовку обстреляли из артиллерии — четыре прилёта. В Середе БПЛА сбросил взрывное устройство. Кроме того, по Новой Таволжанке 29 раз ударили из гранатомёта.