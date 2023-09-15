Из артиллерии, гранатомёта, дронов: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области

По Красному ударили с помощью пяти миномётных снарядов, по Терезовке и Середе выпустили по три миномётных снаряда. Зиборовку обстреляли из артиллерии — четыре прилёта. В Середе БПЛА сбросил взрывное устройство. Кроме того, по Новой Таволжанке 29 раз ударили из гранатомёта.