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Обстрел

Из артиллерии, гранатомёта, дронов: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области

15 сентября 2023, 06:37
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ за сутки ударили по Белгородской области более 80 раз

Под огнём противника оказались три района региона. Обошлось без пострадавших. Разрушений также не зафиксировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Три района Белгородской области попали под обстрелы ВСУ накануне. По региону ударили более 80 раз, но обошлось без разрушений и пострадавших.

Белгородский район

Из артиллерии ударили по сёлам Красный Хутор, Нехотеевка, Щетиновка и Черемошное. В общей сложности зафиксировали 31 прилёт. В Солнцевке с беспилотника противник сбросил взрывное устройство.

Краснояружский район

На окраине Колотиловки ВСУ сбросили два осколочных боеприпаса. Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено, где насчитали два прилёта.

Шебекинский горокруг

По Красному ударили с помощью пяти миномётных снарядов, по Терезовке и Середе выпустили по три миномётных снаряда. Зиборовку обстреляли из артиллерии — четыре прилёта. В Середе БПЛА сбросил взрывное устройство. Кроме того, по Новой Таволжанке 29 раз ударили из гранатомёта.

В трёх белгородских населённых пунктах обстрелами за три недели разрушено 130 домов
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
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