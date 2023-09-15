Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Итоги ВЭФ-2023: более 100 сессий и 373 подписанных соглашения

Итоги ВЭФ-2023: более 100 сессий и 373 подписанных соглашения

15 сентября 2023, 19:07
Фото: roscongress.org
На полях VIII Восточного экономического форума, прошедшего с 10 по 13 сентября во Владивостоке, было организовано более 100 сессий, в ходе которых рассматривались наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки.

В этом году в форуме приняли участие свыше 700 спикеров и модераторов. ВЭФ-2023 был посвящен теме «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Главным участником пленарного заседания, ставшего ключевым мероприятием форума в текущем году, стал российский президент Владимир Путин.

На форуме подводились итоги десятилетней работы российского Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Всего в программе ВЭФ-2023 участвовали более 7 тысяч граждан из 62 иностранных государств и территорий. Об этом пишет newsnn.ru.

Участники форума в ходе события заключили 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей. Из них 41 было подписано с зарубежными предприятиями.

Говоря о важнейших мероприятий ВЭФ-2023, нельзя оставить без внимания и международную научно-практическую конференцию «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», заседание Совета участников судоходства по СМП, Международную конференцию АТЭС по высшему образованию, программу «Знание.Лекторий», а также презентацию ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока».

Более 25 мероприятий состоялось в соответствии с молодежной программой форума. Такие вопросы, как инфраструктура для молодых специалистов, поддержка малого и среднего бизнеса и учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ, были затронуты в ходе сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости».

Участники блока «Дальний Восток будущего» подробно обсуждали тему перспектив развития туристической отрасли.

Гости из 20 иностранных государств, посетившие спортивные игры ВЭФ, приняли участие в теннисных и шахматных турнирах, состязались в искусстве игры в го и участвовали в соревнованиях по мас-рестлингу. В акваториях Владивостока зрители насладились видами Парада парусов. Также здесь состоялись бизнес-регата «Ведомости», гидрофлай-шоу, Кубок Росконгресса по парусному спорту и Кубок РФ по аквабайку.

11 дальневосточных регионов презентовали свои возможности и достижения на набережных бухты Аякс. А городская афиша и специальные мероприятия объединились на культурном фестивале «Владивостокские сезоны».

В рамках ВЭФ также были организованы первый международный форум «День сокола» и Форум креативного бизнеса.

«Территория инноваций», посредством создания которой удалось объединить 70 специалистов в области инновационных технологий и цифровой трансформации, отпраздновала на ВЭФ-2023 свой пятилетний юбилей.

Организатором ВЭФ стал Фонд Росконгресс. Информационным партнером события выступил медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь
Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
Сегодня, 14:20
«Нас вскормили вашими макаронами»: Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа
Сегодня, 14:14
Санкции против Белгорода: какие компании пострадали от новых ограничений США?
Сегодня, 10:07
Белгородский губернатор Гладков отчитал своего зама Щедрину и главу Шебекино Жданова
Сегодня, 13:13
Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!
Сегодня, 14:00
Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде
Сегодня, 11:01