Итоги ВЭФ-2023: более 100 сессий и 373 подписанных соглашения

Гости из 20 иностранных государств, посетившие спортивные игры ВЭФ, приняли участие в теннисных и шахматных турнирах, состязались в искусстве игры в го и участвовали в соревнованиях по мас-рестлингу. В акваториях Владивостока зрители насладились видами Парада парусов. Также здесь состоялись бизнес-регата «Ведомости», гидрофлай-шоу, Кубок Росконгресса по парусному спорту и Кубок РФ по аквабайку.