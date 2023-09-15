Итоги ВЭФ-2023: более 100 сессий и 373 подписанных соглашения

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
В этом году в форуме приняли участие свыше 700 спикеров и модераторов. ВЭФ-2023 был посвящен теме «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
Главным участником пленарного заседания, ставшего ключевым мероприятием форума в текущем году, стал российский президент Владимир Путин.
На форуме подводились итоги десятилетней работы российского Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Всего в программе ВЭФ-2023 участвовали более 7 тысяч граждан из 62 иностранных государств и территорий. Об этом пишет newsnn.ru.
Участники форума в ходе события заключили 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей. Из них 41 было подписано с зарубежными предприятиями.
Говоря о важнейших мероприятий ВЭФ-2023, нельзя оставить без внимания и международную научно-практическую конференцию «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», заседание Совета участников судоходства по СМП, Международную конференцию АТЭС по высшему образованию, программу «Знание.Лекторий», а также презентацию ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока».
Более 25 мероприятий состоялось в соответствии с молодежной программой форума. Такие вопросы, как инфраструктура для молодых специалистов, поддержка малого и среднего бизнеса и учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ, были затронуты в ходе сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости».
Участники блока «Дальний Восток будущего» подробно обсуждали тему перспектив развития туристической отрасли.
Гости из 20 иностранных государств, посетившие спортивные игры ВЭФ, приняли участие в теннисных и шахматных турнирах, состязались в искусстве игры в го и участвовали в соревнованиях по мас-рестлингу. В акваториях Владивостока зрители насладились видами Парада парусов. Также здесь состоялись бизнес-регата «Ведомости», гидрофлай-шоу, Кубок Росконгресса по парусному спорту и Кубок РФ по аквабайку.
11 дальневосточных регионов презентовали свои возможности и достижения на набережных бухты Аякс. А городская афиша и специальные мероприятия объединились на культурном фестивале «Владивостокские сезоны».
В рамках ВЭФ также были организованы первый международный форум «День сокола» и Форум креативного бизнеса.
«Территория инноваций», посредством создания которой удалось объединить 70 специалистов в области инновационных технологий и цифровой трансформации, отпраздновала на ВЭФ-2023 свой пятилетний юбилей.
Организатором ВЭФ стал Фонд Росконгресс. Информационным партнером события выступил медиахолдинг 1MI.