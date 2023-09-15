Итоги ЕДГ-2023: 24 500 депутатских мест получили кандидаты от «Единой России»

Выборы в законодательные собрания проходили в этом году в 20 субъектах Российской Федерации. ЕР забрала в них 81% мандатов. В выборах в городские думы также был достигнут впечатляющий результат — 78%. Результаты выборов в органы местного самоуправления еще подсчитываются, но предварительно «Единая Россия» получила более 23 000 из 30 000 мандатов.