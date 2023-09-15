Итоги ЕДГ-2023: 24 500 депутатских мест получили кандидаты от «Единой России»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Турчак напомнил, что эти выборы являются завершающим этапом более чем 4000 избирательных кампаний всех уровней. В этом году борьба шла за замещение около 32 000 должностей и депутатских мандатов, сообщает rostovgazeta.ru.
Единороссы одержали победу на прямых выборах руководящих лиц в 19 регионах. Впечатляющие успехи были достигнуты партией в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях, а также в новых регионах России. Победы «Единой России» были зафиксированы также на довыборах в Госдуму в Карачаево-Черкесской Республике, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области.
В своей речи на заседании секретарь генсовета ЕР отметил успехи главы Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и временно исполняющего обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Они смогли набрать более 85% голосов.
Выборы в законодательные собрания проходили в этом году в 20 субъектах Российской Федерации. ЕР забрала в них 81% мандатов. В выборах в городские думы также был достигнут впечатляющий результат — 78%. Результаты выборов в органы местного самоуправления еще подсчитываются, но предварительно «Единая Россия» получила более 23 000 из 30 000 мандатов.
Турчак акцентировал внимание на том, что результаты выборов 2023 года значительно улучшились по сравнению с выборами 2018-го. Тогда партии не удалось взять большинство мандатов и должностей. В текущем году, при 2/3 мандатов и должностей, цель по большинству достигнута.
Отметил Андрей Турчак и успешность «перезагрузки» краевого отделения партии в Забайкалье. В результате партия получила почти 57% голосов по списку и, учитывая одномандатные округа, 42 из 50 мандатов. Сергей Кравчук остался мэром Хабаровска, набрав более 45% голосов. Также партия получила 43% из более чем 1000 мандатов, подлежащих замещению в регионе.
В свою очередь, заместитель секретаря генсовета Сергей Перминов сообщил, что в этом году свои голоса отдали более 67 миллионов избирателей в 86 регионах. Более 24 миллионов из них отдали голоса «Единой России»
Согласно информации с сайта ER.RU, поддержка партии среди избирателей выросла на миллион по сравнению с 2018 годом.