Гладков рассказал, куда белгородцам из приграничья обращаться за выплатами

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, куда белгородцам из приграничья необходимо обращаться за выплатами. Они стартовали с 15 сентября, но положены не всем.
Глава региона напомнил, что выплаты доступны тем, у кого полностью разрушено жильё и в котором невозможно оставаться. Это может быть как разрушение несущих конструкций, так и запрет от силовых структур в связи с оперативной обстановкой.
«Выплаты положены тем, у кого нет второго жилья, у кого есть постоянная прописка, у кого есть на руках договор на аренду снимаемого жилья», — добавил губернатор.
Также сообщается, что за выплатами необходимо обращаться к властям. Сделать это можно в администрациях муниципалитетов или в органах соцзащиты.
Напомним, многодетным семьям будут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно. Остальные категории граждан будут получать по 10 тыс. рублей. С порядком выплат можно ознакомиться в материале Бел.Ру.