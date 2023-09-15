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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Выплаты

Гладков рассказал, куда белгородцам из приграничья обращаться за выплатами

15 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Выплаты

Новые выплаты белгородцам из приграничья начнут начислять с 15 сентября

С 15 сентября белгородцам, которые не могут жить у себя дома из-за обстрелов ВСУ, назначили выплаты. Многодетным семьям обещают платить по 15 тыс. рублей ежемесячно. Для остальных назначены выплаты в размере 10 тыс. рублей. Обращаться за помощью необходимо к администрациям или в органы соцзащиты.
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Выплаты

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, куда белгородцам из приграничья необходимо обращаться за выплатами. Они стартовали с 15 сентября, но положены не всем.

Глава региона напомнил, что выплаты доступны тем, у кого полностью разрушено жильё и в котором невозможно оставаться. Это может быть как разрушение несущих конструкций, так и запрет от силовых структур в связи с оперативной обстановкой.

«Выплаты положены тем, у кого нет второго жилья, у кого есть постоянная прописка, у кого есть на руках договор на аренду снимаемого жилья», — добавил губернатор.

Также сообщается, что за выплатами необходимо обращаться к властям. Сделать это можно в администрациях муниципалитетов или в органах соцзащиты.

Напомним, многодетным семьям будут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно. Остальные категории граждан будут получать по 10 тыс. рублей. С порядком выплат можно ознакомиться в материале Бел.Ру.

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#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрелы
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