ФОМС и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение в интересах участников СВО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Деятельность организаций будет направлена на обеспечение медицинской помощи ветеранам боевых действий, участвовавшим в спецоперации, и членам их семей.
Объединившись для совместной организационной и информационно-методической работы, фонды будут действовать в соответствии с положениями нового документа. Соглашение подразумевает практическую и консультационную помощь, а также станет основой для будущих соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества» на региональном уровне.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, прежде всего взаимодействие необходимо для повышения доступности услуг медучреждений и координации процессов лечения и реабилитации. Таким образом, удастся обеспечить достаточный объем помощи, и бойцы, вернувшиеся со спецоперации, быстрее вернутся к привычному ритму жизни.
Среди приоритетных направлений программы госгарантий по оказанию медицинской помощи в Российской Федерации в 2023–2025 годах следует упомянуть медицинскую реабилитацию.
Как сообщает издание regnum.ru, в текущем году для застрахованных в системе ОМС предусмотрено 983,8 тысячи госпитализаций в круглосуточные стационары, 200 тыс. из которых выделены для ветеранов СВО. Еще 60 тысяч случаев госпитализации в 2023 году приходится на федеральные медицинские учреждения.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева уверена, что от ветеранов со временем будет поступать все больше обращений. Она предлагает задуматься о расширении возможностей для оказания квалифицированной помощи демобилизованным, а также модернизировать систему реабилитации. Следует помнить также о человеческих ценностях и живом общении. Следуя этим основополагающим принципам работы, сотрудники фонда оказывают помощь своим подопечным.
Как известно, военнослужащие и приравненные к ним лица не являются застрахованными в системе обязательного медицинского страхования в соответствии со статьей ФЗ № 326-ФЗ. А значит, только демобилизовавшись и оформив полис обязательного медицинского страхования, они могут получить доступ к медицинской реабилитации за счет средств ОМС.