ФОМС и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение в интересах участников СВО

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева уверена, что от ветеранов со временем будет поступать все больше обращений. Она предлагает задуматься о расширении возможностей для оказания квалифицированной помощи демобилизованным, а также модернизировать систему реабилитации. Следует помнить также о человеческих ценностях и живом общении. Следуя этим основополагающим принципам работы, сотрудники фонда оказывают помощь своим подопечным.