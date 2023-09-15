Два жилых дома пострадали при обстреле приграничья

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Вечером 14 сентября под обстрел ВСУ попало село Азаровка Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате обстрела частичные повреждения получили два жилых дома, пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте работали оперативные и экстренные службы, пишут «Брянские новости».
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали три района в Белгородской области. Всего зафиксировали более 80 прилётов. Также с беспилотников были сброшены три боеприпаса.
Пострадавших и разрушений в результате атак ВСУ в Белгородской области нет.