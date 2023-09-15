Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Последствия обстрела

Два жилых дома пострадали при обстреле приграничья

15 сентября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть разрушения

Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет. Подробности атаки сообщили «Брянские новости» со ссылкой на главу области Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Вечером 14 сентября под обстрел ВСУ попало село Азаровка Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате обстрела частичные повреждения получили два жилых дома, пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте работали оперативные и экстренные службы, пишут «Брянские новости».

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали три района в Белгородской области. Всего зафиксировали более 80 прилётов. Также с беспилотников были сброшены три боеприпаса.

Пострадавших и разрушений в результате атак ВСУ в Белгородской области нет.

Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки беспилотника
Узнать подробнее
Читайте также:
Снаряд ВСУ пробил крышу дома во время обстрела Брянской областиВСУ обстреляли Климово в Брянской области
#Происшествия#Брянская область#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
Подпишитесь
Белгородский губернатор Гладков отчитал своего зама Щедрину и главу Шебекино Жданова
Сегодня, 13:13
«Нас вскормили вашими макаронами»: Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа
Сегодня, 14:14
Санкции против Белгорода: какие компании пострадали от новых ограничений США?
Сегодня, 10:07
Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
Сегодня, 14:20
Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!
Сегодня, 14:00
Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде
Сегодня, 11:01