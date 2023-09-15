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Updated Сегодня, 08:28

Солдатская каша

Белгородцев вновь угостят солдатской кашей

15 сентября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Солдатская каша
Дегустация пройдёт в рамках программы «На солнечной поляночке», сообщается на официальном сайте музея-диорамы. Помимо каши, гостей ожидают песни военных лет.

В эту пятницу, 15 сентября, на открытой площадке музея-диорамы состоится программа «На солнечной поляночке». В плане мероприятий — дегустация солдатской каши, песни периода Великой Отечественной войны от творческих коллективов.

Начало праздничного события состоится в 14:00 по улице Попова, 2. На сайте музея-диорамы указано, что в мероприятии примут участие обладатели «Пушкинской карты».

В выходные в отделении музея по улице Мичурина, 43 тоже будет насыщенная программа. В субботу в 13:00 состоится мастер-класс «Фарфоровый солдатик», в рамках которого взрослые и дети раскрасят акриловыми красками солдатика.

В воскресенье, 17 сентября, в 13:00 начнётся мастер-класс по созданию бутоньерки с георгиевской лентой.

Возрастное ограничение: 0+

Напомним, что в субботу в Корочанском районе состоится необычный мастер-класс. Белгородцев научат готовить обрядовое угощение из теста — сосенки. Всего организаторы планируют приготовить 2023 сосенки.

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#Новости Белгорода#Солдатская каша#Мастер-классы#Белгород#Александра Склярова
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