Белгородцев вновь угостят солдатской кашей

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В эту пятницу, 15 сентября, на открытой площадке музея-диорамы состоится программа «На солнечной поляночке». В плане мероприятий — дегустация солдатской каши, песни периода Великой Отечественной войны от творческих коллективов.
Начало праздничного события состоится в 14:00 по улице Попова, 2. На сайте музея-диорамы указано, что в мероприятии примут участие обладатели «Пушкинской карты».
В выходные в отделении музея по улице Мичурина, 43 тоже будет насыщенная программа. В субботу в 13:00 состоится мастер-класс «Фарфоровый солдатик», в рамках которого взрослые и дети раскрасят акриловыми красками солдатика.
В воскресенье, 17 сентября, в 13:00 начнётся мастер-класс по созданию бутоньерки с георгиевской лентой.
Возрастное ограничение: 0+
Напомним, что в субботу в Корочанском районе состоится необычный мастер-класс. Белгородцев научат готовить обрядовое угощение из теста — сосенки. Всего организаторы планируют приготовить 2023 сосенки.