Белгородский губернатор Гладков отчитал своего зама Щедрину и главу Шебекино Жданова

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал своего заместителя Юлию Щедрину и главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова. Причиной стали недоработки со строительством в селе Вознесеновка.
Здесь по программе «Комплексное развитие сельских территорий» появились библиотека, МФЦ и детсад на 99 мест. Объекты построили в прошлом году, и к ним были замечания. Их должны были оперативно устранить, однако этого не произошло.
Должны были, но не сделали! И привёл к этой ситуации в том числе недостаточный контроль со стороны моего заместителя Юлии Евгеньевны Щедриной, курирующей это направление, и главы округа Владимира Николаевича Жданова.
Вячеслав Гладков
Теперь у подрядчика есть неделя для того, чтобы устранить недостатки. Объём работ остаётся небольшой.
Ранее глава региона раскритиковал экс-главу Белгородского района Владимира Перцева. Замечания касались темпов работ по восстановлению Шебекино. Добавим, что спустя почти два месяца Перцев решил покинуть пост руководителя администрации муниципалитета.