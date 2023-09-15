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Юлия Щедрина и Вячеслав Гладков

Белгородский губернатор Гладков отчитал своего зама Щедрину и главу Шебекино Жданова

15 сентября 2023, 13:13
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Юлия Щедрина и Вячеслав Гладков
Глава региона раскритиковал своего заместителя и главу Шебекинского горокруга из-за недоработок при строительстве в Вознесеновке. Речь о детсаде, МФЦ и библиотеке. Подробности глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал своего заместителя Юлию Щедрину и главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова. Причиной стали недоработки со строительством в селе Вознесеновка.

Здесь по программе «Комплексное развитие сельских территорий» появились библиотека, МФЦ и детсад на 99 мест. Объекты построили в прошлом году, и к ним были замечания. Их должны были оперативно устранить, однако этого не произошло.

Должны были, но не сделали! И привёл к этой ситуации в том числе недостаточный контроль со стороны моего заместителя Юлии Евгеньевны Щедриной, курирующей это направление, и главы округа Владимира Николаевича Жданова.
Вячеслав Гладков

Теперь у подрядчика есть неделя для того, чтобы устранить недостатки. Объём работ остаётся небольшой.

Ранее глава региона раскритиковал экс-главу Белгородского района Владимира Перцева. Замечания касались темпов работ по восстановлению Шебекино. Добавим, что спустя почти два месяца Перцев решил покинуть пост руководителя администрации муниципалитета.

Проверка объектов в Вознесеновке Проверка объектов в Вознесеновке
Проверка объектов в Вознесеновке Проверка объектов в Вознесеновке
Проверка объектов в Вознесеновке Проверка объектов в Вознесеновке
Проверка объектов в Вознесеновке Проверка объектов в Вознесеновке
Проверка объектов в Вознесеновке Проверка объектов в Вознесеновке
Проверка объектов в Вознесеновке Проверка объектов в Вознесеновке
Проверка объектов в Вознесеновке
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Гладков раскритиковал главу Белгородского района Перцева за восстановление Шебекино
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#Белгородская область#Строительство#Школа#МФЦ#Детсад#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Подрядчик#Юлия Щедрина#Шебекинский горокруг#Замечания
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