Белгородэнерго обеспечит дополнительной мощностью свинокомплекс «Короча»

В общей сложности с января по сентябрь Белгородэнерго подключило к электросетям свыше 50 предприятий агропромышленного комплекса региона общей мощностью 8 МВт. К числу наиболее крупных также относятся «Белгородские яблоки» в Новооскольском районе, площадка предприятия «Белгородский бройлер» в Шебекинском городском округе, складской комплекс и сушилка в Корочанском районе, телятник в Прохоровском, теплица в Чернянском, кормосмеситель в Ракитянском районе и целый ряд крестьянских (фермерских) хозяйств.