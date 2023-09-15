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Белгородэнерго обеспечит дополнительной мощностью свинокомплекс «Короча»

Белгородэнерго обеспечит дополнительной мощностью свинокомплекс «Короча»

15 сентября 2023, 11:26
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершает работы по обеспечению дополнительной мощностью в объеме 4,1 МВт нового оптово-распределительного центра свинокомплекса «Короча», строительство которого ведется в селе Погореловка.

Ожидается, что после ввода нового оптово-распределительного центра для хранения и переработки сельхозпродукции в эксплуатацию общая потребляемая мощность предприятия вырастет до 24,8 МВт, а на территории района будет дополнительно создано порядка 150 новых рабочих мест.

Для увеличения запрашиваемой мощности энергетики реконструировали оборудование на основном центре питания и построили свыше 12 километров линий электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив предприятию возможность для подключения к сетям.

Электроснабжение будет осуществляться по первой категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. В оптово-распределительном центре предусмотрено устройство высокотехнологичной системы охлаждения, которая наряду с противоаварийной автоматикой, освещением и вентиляцией и станет основным объектом энергопотребления.

В общей сложности с января по сентябрь Белгородэнерго подключило к электросетям свыше 50 предприятий агропромышленного комплекса региона общей мощностью 8 МВт. К числу наиболее крупных также относятся «Белгородские яблоки» в Новооскольском районе, площадка предприятия «Белгородский бройлер» в Шебекинском городском округе, складской комплекс и сушилка в Корочанском районе, телятник в Прохоровском, теплица в Чернянском, кормосмеситель в Ракитянском районе и целый ряд крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Агропромышленный комплекс играет особую роль в реализации программы импортозамещения в пищевой и перерабатывающей промышленности. Укрепление производственной безопасности региона и страны в целом — наша общая задача, поэтому технологическое присоединение предприятий сельского хозяйства выполняется в приоритетном порядке», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
фото из открытых источниковфото из открытых источников
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#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Линии электропередачи#Свинокомплекс#Россети Центр#Артем Черненко
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